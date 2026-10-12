Vídeo: menina acorda no caixão durante seu velório após ser dada como morta na Guatemala

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A adolescente Yuleidy Ixcotoyac, de 15 anos, acordou dentro do próprio caixão durante seu velório de quase oito horas na Guatemala. Dada como morta após desmaiar, seu pai a levou para casa sem atendimento médico. A mãe, que não perdeu a esperança, notou os movimentos. A jovem descreveu a experiência como um milagre.

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Horas depois de ser dada como morta na Guatemala, a adolescente Yuleidy Ixcotoyac, de 15 anos, acordou dentro de seu próprio caixão durante um velório de quase oito horas organizado por sua família na comunidade de El Jocote, no departamento de Quiché.

O episódio ocorreu no último sábado 10, e foi registrado em vídeos que circularam nas redes sociais.

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Em entrevista à TV Sac, o pai da menina, Abraham Ixcotoyac, contou que ela passou mal durante a madrugada e desmaiou enquanto ele a levava de carro ao hospital.

“Ela saiu inconsciente daqui de casa; eu a estava levando para o hospital”, afirmou. O homem acrescentou que, pouco antes de chegar ao município de San Pedro Jocopilas, percebeu que a filha não respirava e não apresentava pulso, concluindo que estava morta.

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O pai esclareceu que Yuleidy não chegou a receber atendimento médico. “Ela não entrou no hospital”, disse ele durante a entrevista. Também relatou que, ao constatar a ausência de sinais vitais, procurou uma funerária para conseguir um caixão e levá-la de volta para casa.

Movimentos no caixão

A mãe de Yuleidy, Lesvia Ríos, disse à TV Sac que não havia perdido a esperança de que sua filha estivesse viva. Segundo ela, quando se aproximou do caixão, chorando, percebeu que a adolescente se movia.

“Eu dizia que ela estava viva, não estava morta”, afirmou Ríos. Em seguida, descreveu o momento em que a família percebeu que a jovem estava reagindo: “Ela começou a se mexer, estava acordando e, de repente, levantou-se”.

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Os vídeos que capturaram o moment mostram várias pessoas ao redor do caixão enquanto a jovem desperta e chora. Os presentes oferecem água e a ajudam a sair do caixão, segundo as imagens e os depoimentos coletados pela TV Sac.

Durante a mesma entrevista, a jovem falou brevemente sobre as horas que antecederam o velório. Contou que sentiu dores no coração antes de perder a consciência e agradeceu aos seus pais e àqueles que enviaram suas condolências à família. “Não tenho como retribuir a Deus por tudo o que Ele fez na minha vida. Foi um milagre”, disse Yuleidy.

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Até o momento, as autoridades de saúde da Guatemala não se pronunciaram sobre o ocorrido.