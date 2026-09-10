Vídeo: Israel causa terremoto de magnitude 4,1 no Líbano com ataque ao Hezbollah
Bombardeio causou tremores no sul do país, onde o Exército israelense disparou contra túnel controlado pelo grupo armado
Um terremoto de magnitude 4,1 foi registrado no sul do Líbano nesta quinta-feira, 10. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor ocorreu às 15h08 (horário de Brasília) e foi causado por um ataque israelense que destruiu um túnel subterrâneo usado pelo Hezbollah, milícia libanesa financiada pelo Irã.
O Exército de Israel, que assumiu a autoria da explosão, divulgou em suas redes sociais um vídeo que mostra o momento exato do bombardeio.
מצורף תיעוד מהשמדת התשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר pic.twitter.com/GDHpR984AnSiga
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 10, 2026
O alvo, segundo as Forças de Defesa de Israel, eram as estruturas subterrâneas na região da colina de Ali al-Taher, no sul do Líbano. Antes do ataque, os militares israelenses já haviam estabelecido um controle operacional sobre o local, que foi construído ao longo de mais de duas décadas.
Segundo Tel Aviv, os túneis, que se estendiam por mais de dois quilômetros, serviam como esconderijo para que membros do Hezbollah permanecessem debaixo da terra por longos períodos e comandassem operações militares de lá. Dentro do espaço, os soldados israelenses encontraram mísseis e drones de fabricação iraniana, metralhadoras, minas e explosivos.
O Exército de Israel afirmou que vai continuar “trabalhando para remover qualquer ameaça aos civis e às tropas”. O comunicado divulgado pela instituição reforçou que os militares do Estado judaico irão prosseguir com as operações em todas as fronteiras do país.
Ataques recentes
Na segunda-feira 7, Israel já havia prometido que continuaria atacando o Hezbollah, após bombardeios que deixaram ao menos 12 mortos, a maioria membros de uma mesma família, incluindo mulheres e crianças.
Na semana passada, o Exército israelense anunciou que havia tomado o controle da colina de Ali Taher, e desde então intensificou os ataques na região. Na madrugada de segunda, um bombardeio contra um edifício residencial em Kfar Reman deixou 11 civis mortos, incluindo duas crianças e quatro mulheres, segundo o Ministério da Saúde libanês.
+Bombeiros acusam Israel de provocar deliberadamente incêndios florestais no Líbano
Outras oito pessoas ficaram feridas, incluindo três crianças e um socorrista da Associação de Saúde Islâmica, um serviço de emergência ligado ao Hezbollah. Um fotógrafo da agência de notícias AFP viu o edifício de três andares completamente destruído, com livros didáticos e restos de móveis espalhados entre os escombros.
Líbano no fogo cruzado
O grupo armado libanês, mais forte que o Exército oficial e que também tem relevante braço político, arrastou o Líbano para o conflito regional ao lançar, em março, ataques contra Israel em apoio ao Irã, seu aliado. As represálias israelenses mataram mais de 4.300 libaneses, segundo as autoridades; do outro lado, 40 soldados israelenses e quatro civis perderam a vida durante o conflito, de acordo com dados oficiais.
Embora os combates tenham diminuído de intensidade desde o fim de junho, após um protocolo de acordo entre Estados Unidos e Irã, além de um acordo paralelo entre o Líbano e Israel, o Exército israelense prossegue com os ataques esporádicos no sul, onde ocupa uma faixa fronteiriça de quase 10 quilômetros.
O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já aventou reiteradamente a ideia de anexar o território de maneira permanente, para criar uma “zona tampão” entre seu país e o Líbano.