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Vídeo: Irã realiza cortejo fúnebre para dezenas de crianças mortas em ataque a escola

Restos mortais de 34 vítimas que já haviam sido enterradas foram recentemente recuperados dos escombros

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 11h17 | Atualizado em 22 jul 2026, 16h07
MINAB, IRAN - MARCH 03: Mourners hold a portrait of a students during a funeral ceremony for children, who lost their lives after a primary school in Iranâs Hormozgan province was targeted in US and Israeli attacks, on March 03, 2026 in Minab, Iran. Thousands of people, including families and officials, attended the ceremony. (Photo by Stringer/Anadolu via Getty Images)
Em meio à multidão, retratos de alunos mortos em ataque a escola em Minab, no Irã, aparecem em funeral em meio a conflito com EUA e Israel. 03/03/2026 - (Stringer/Anadolu/Getty Images)
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O Irã realizou um cortejo fúnebre nesta quarta-feira, 22, para os restos mortais de algumas das crianças mortas no primeiro dia da guerra no Oriente Médio, em um ataque aéreo contra uma escola primária em Minab, no sul do país. O bombardeio matou 155 pessoas, incluindo 120 crianças, segundo um balanço das autoridades locais.

De acordo com o canal de notícias estatal iraniano IRINN, 68 conjuntos de restos mortais de 34 crianças que já haviam sido enterradas foram recentemente recuperados dos escombros.

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Milhares de iranianos já haviam se reunido em março para acompanhar o funeral coletivo de dezenas de crianças e professoras mortas no ataque. Seus pequenos caixões foram cobertos com bandeiras nacionais e transportados por um caminhão entre a enorme multidão que se reuniu na cidade do sul para prestar homenagem às vítimas.

Responsabilidade pelo ataque

Em março, uma investigação preliminar concluiu que os Estados Unidos foram responsáveis ​​pelo ataque contra a escola primária Shajarah Tayyebehno, segundo uma reportagem publicada pelo jornal The New York Times.

De acordo com a investigação, o ataque de 28 de fevereiro ao prédio da instituição teria sido resultado de um erro de direcionamento por parte das Forças Armadas americanas, que realizavam ataques contra uma base iraniana adjacente, da qual o prédio da escola fazia parte anteriormente. Oficiais do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) criaram as coordenadas do alvo para o ataque usando dados desatualizados fornecidos pela Agência de Inteligência de Defesa, disseram pessoas informadas sobre a investigação ao NYT.

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O Pentágono, por sua vez, ainda não confirmou a responsabilidade pelo ataque. Em junho, o chefe do Centcom disse que uma investigação interna sobre o ataque à escola para meninas tem sido “complexa”, visto que ela estava localizada em uma base ativa de mísseis de cruzeiro iraniana, mas que a investigação está próxima do fim.

Ataques deliberados a escolas, hospitais ou quaisquer estruturas civis são considerados um crime de guerra, de acordo com o direito internacional.

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