Vídeo: inundações graves na Espanha matam quatro pessoas e deixam 850.000 ilhadas

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Fortes chuvas no leste da Espanha causaram inundações severas e quatro mortes, isolando moradores. A Comunidade Valenciana registrou precipitações recordes, com mais de 700 litros por metro quadrado em 24 horas, e resgates em andamento. Militares apoiam as operações. Saiba mais sobre os impactos e a situação de emergência.

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As fortes chuvas que atingiram o leste da Espanha provocaram inundações graves, deixaram moradores de vários municípios ilhados em casa durante horas e mataram pelo menos quatro pessoas nos últimos dias, informaram autoridades locais nesta segunda-feira, 19.

Na Comunidade Valenciana, as precipitações chegaram a 700 litros por metro quadrado em 24 horas. A água arrastou veículos, inundou ruas e moradores isolados, que precisaram ser resgatados do presidente.

Três pessoas morreram na região: uma após entrar no mar, em Sagunto, e outras duas em Oliva, cidade turística atingida pelas chuvas de domingo. As vítimas em Oliva são uma mulher de 79 anos, encontrada em casa, e um homem que sofreu um infarto em um acampamento. A quarta vítima foi uma mulher que caiu em um riacho na Catalunha, no nordeste.

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A Guarda Civil Espanhola informou que, com a realização de 95 operações de resgate, mais de 2.100 pessoas foram retiradas na região de Valência, região ainda marcada pelas inundações mortais de quase dois anos atrás.

🚨 Spain, Xàbia/Jávea: DANA Adam is bringing torrential rain and flooding tonight. Roads are closed, flood alerts are out, a second ES-Alert told people to go upstairs, and schools are shut on Monday. https://t.co/UTndLVgKgS — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 18, 2026

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O prefeito de Pego, Enrique Moll, disse à emissora de rádio regional À Punt que várias pessoas ainda aguardavam resgate por helicóptero, esperando sobre os telhados de suas casas. O político continuou informando que todas as vias de acesso à cidade estavam bloqueadas e que até mesmo veículos militares pesados ​​não conseguiam avançar em algumas áreas.

O vice-prefeito da cidade costeira de Oliva, Salvador Llopis, informou à emissora estatal TVE, nesta segunda-feira 19, que as equipes de emergência estavam resgatando moradores ilhados , com atenção especial para os idosos que estão presos dentro de suas casas.

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New consequences of Global Warming, which MEPs have been fighting for the last 35 years only on paper: Powerful storm Adam has flooded Spain: more than 100,000 students are not attending classes. https://t.co/wDCBroCbRd — Neural Network Specialist (@neuralnetw0rks) October 19, 2026

“Eles precisam ficar em cima de mesas e móveis para não se molharem”, disse ele, acrescentando que as chuvas começaram a diminuir após causarem danos extensos à infraestrutura.

A agência meteorológica nacional, AEMET, descreveu as condições como “extremamente adversas” e emitiu diversos alertas vermelhos, orientando a população local a evitar qualquer deslocamento e a buscar refúgio em locais mais elevados — quase 850 mil espanhóis foram orientados a não deixar suas casas. Em algumas áreas, o volume de chuva superou 600 mm em 48 horas, maior registro desde 1987.

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As chuvas também atingiram as Ilhas Baleares e a Catalunha. Cerca de cem municípios receberam ordens de confinamento, suspensas na maioria das localidades após a melhoria das condições.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, informou que militares participaram dos resgates e colocaram recursos adicionais à disposição.