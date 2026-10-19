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Vídeo: inundações graves na Espanha matam quatro pessoas e deixam 850.000 ilhadas

Foi o maior volume de chuva registrado em 40 anos; operações de resgate continuam e muitos moradores esperam socorro em telhados

Por Sophia Paiva 19 out 2026, 16h29 | Atualizado em 19 out 2026, 16h30
Dois homens, um de camiseta verde e outro de jaqueta escura, observam a rua alagada e cheia de entulho após uma enchente. Eletrodomésticos e móveis destruídos estão espalhados pela lama em frente às casas danificadas
Duas pessoas estão em uma rua coberta de destroços após as inundações causadas por chuvas torrenciais em Els Poblets, no leste da Espanha, em 19 de outubro de 2026. (JOSÉ JORDAN / AFP/AFP)
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As fortes chuvas que atingiram o leste da Espanha provocaram inundações graves, deixaram moradores de vários municípios ilhados em casa durante horas e mataram pelo menos quatro pessoas nos últimos dias, informaram autoridades locais nesta segunda-feira, 19.

Na Comunidade Valenciana, as precipitações chegaram a 700 litros por metro quadrado em 24 horas. A água arrastou veículos, inundou ruas e moradores isolados, que precisaram ser resgatados do presidente.

Três pessoas morreram na região: uma após entrar no mar, em Sagunto, e outras duas em Oliva, cidade turística atingida pelas chuvas de domingo. As vítimas em Oliva são uma mulher de 79 anos, encontrada em casa, e um homem que sofreu um infarto em um acampamento. A quarta vítima foi uma mulher que caiu em um riacho na Catalunha, no nordeste.

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A Guarda Civil Espanhola informou que, com a realização de 95 operações de resgate, mais de 2.100 pessoas foram retiradas na região de Valência, região ainda marcada pelas inundações mortais de quase dois anos atrás.

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O prefeito de Pego, Enrique Moll, disse à emissora de rádio regional À Punt que várias pessoas ainda aguardavam resgate por helicóptero, esperando sobre os telhados de suas casas. O político continuou informando que todas as vias de acesso à cidade estavam bloqueadas e que até mesmo veículos militares pesados ​​não conseguiam avançar em algumas áreas.

O vice-prefeito da cidade costeira de Oliva, Salvador Llopis, informou à emissora estatal TVE, nesta segunda-feira 19, que as equipes de emergência estavam resgatando moradores ilhados , com atenção especial para os idosos que estão presos dentro de suas casas.

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“Eles precisam ficar em cima de mesas e móveis para não se molharem”, disse ele, acrescentando que as chuvas começaram a diminuir após causarem danos extensos à infraestrutura.

A agência meteorológica nacional, AEMET, descreveu as condições como “extremamente adversas” e emitiu diversos alertas vermelhos, orientando a população local a evitar qualquer deslocamento e a buscar refúgio em locais mais elevados — quase 850 mil espanhóis foram orientados a não deixar suas casas. Em algumas áreas, o volume de chuva superou 600 mm em 48 horas, maior registro desde 1987.

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As chuvas também atingiram as Ilhas Baleares e a Catalunha. Cerca de cem municípios receberam ordens de confinamento, suspensas na maioria das localidades após a melhoria das condições.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, informou que militares participaram dos resgates e colocaram recursos adicionais à disposição.

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