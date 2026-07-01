Vídeo: incêndio em prédio residencial na Bélgica deixa ao menos 5 mortos

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Um trágico incêndio em um prédio residencial na Antuérpia, Bélgica, resultou na morte de ao menos cinco pessoas nesta quarta-feira. O fogo de grandes proporções no oitavo andar forçou a evacuação de mais de 200 moradores, com relatos de pessoas tentando escapar pelas janelas. Equipes de emergência continuam no local.

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Ao menos cinco pessoas morreram em um incêndio em um prédio residencial na cidade da Antuérpia, na Bélgica, nesta quarta-feira, 1º, segundo a polícia local.

O corpo de bombeiros recebeu um chamado por volta das 5h (no horário de Brasília) sobre um “incêndio de grandes proporções” no oitavo andar de um edifício de dez andares na região de Linkeroever, na Antuérpia, localizada a cerca de 30 km ao norte de Bruxelas.

Desesperados em meio às chamas, alguns moradores tentaram escapar de seus apartamentos pelas janelas. O prédio, que abriga mais de 200 pessoas, foi evacuado.

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“Primeiro a eletricidade caiu; três minutos depois, recebemos o alarme de incêndio. A essa altura, já havia fumaça nos corredores”, disse Geert Dewulf, que mora no 10º andar do prédio e foi resgatado pelos bombeiros, à emissora belga VRTNWS.

Várias equipes de bombeiros de diferentes distritos do país foram mobilizadas para combater o fogo, assim como ambulâncias e outras equipes de emergência.

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“Pedimos aos moradores afetados pela fumaça que fechassem janelas e portas e, se necessário, desligassem a ventilação”, acrescentou a polícia.

Após conseguir controlar o incêndio, a polícia afirmou que “um grande número” de pessoas ficaram feridas, com diferentes níveis de gravidade, sem especificar um número exato.

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“Neste momento, ainda não podemos fornecer números, pois as prioridades são outras”, disse a porta-voz da polícia local, Kim Bastiaens, a jornalistas. “Estamos concentrados, principalmente, na busca por vítimas agora.”

Continua após a publicidade Uma série de incêndios graves foram registrados na Bélgica nas últimas semanas, incluindo um em um galpão na capital, Bruxelas.