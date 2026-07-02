Vídeo: homem soterrado por quase 200 horas é resgatado com vida na Venezuela

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Um milagre em meio à tragédia! Após quase 200 horas soterrado, Hernán Gil foi resgatado com vida na Venezuela. Uma complexa operação internacional mobilizou socorristas de sete países para salvar o agente de segurança, preso desde os terremotos. Conheça os detalhes dessa emocionante história de superação e solidariedade.

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Quase 200 horas depois dos terremotos que abalaram a Venezuela na semana passada, Hernán Gil, um agente de segurança de 43 anos, foi resgatado com vida nesta quinta-feira, 2, em uma operação complexa que, envolvendo socorristas de sete países (Venezuela, Chile, Estados Unidos, Portugal, Costa Rica, El Salvador e México), transcorria sem interrupção há três dias para alcançá-lo.

Imagens do resgate foram compartilhadas pela Cruz Vermelha da Costa Rica com jornalistas venezuelanos. Após ser retirado dos escombros, Hernán foi levado para um hospital de ambulância.

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O vigia ficou preso em sua guarita sob o prédio onde trabalhava em Catia La Mar, uma área costeira do estado de La Guaira, no norte do país, epicentro da tragédia que se desenrola há oito dias na Venezuela.

Na noite de quarta-feira, os socorristas já estavam a menos de um metro do sobrevivente. Bombeiros chilenos divulgaram no Instagram um vídeo mostrando Hernán dentro da guarita, virando a cabeça para olhar para a câmera, com o olho direito avermelhado. “É realmente um milagre”, declarou sua mulher, Gusbimar Gonzalez. “Estou profundamente emocionada, porque é a primeira vez que vejo tantos países unidos para salvar uma única pessoa.”

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Houve alguns casos raros milagrosos de sobreviventes encontrados após a janela de 72 horas que especialistas consideram crucial para localizar gente sob os escombros, como um menino de 3 anos resgatado na terça-feira, seis dias após o terremoto mais forte registrado na Venezuela em mais de um século. Também houve um pai e filho localizados e retirados dos destroços após quase 100 horas soterrados.

Contudo, o número de mortos deve continuar subindo. O saldo oficial de fatalidades foi revisado para 2.295, com mais de 11 mil feridos, segundo o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. Ainda assim, a tragédia ainda está longe de revelar toda a sua dimensão: as Nações Unidas estimam que 50 mil pessoas continuem desaparecidas.