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Vídeo: funcionário de hidrelétrica filma fuga de avalanche de lama no Nepal

Tragédia já deixou mais de 300 mortos e cerca de 1.500 pessoas desaparecidas

Por Luiza Zubelli 27 ago 2026, 18h26
Trabalhadores correm por uma estrada de terra ao lado de um rio caudaloso, enquanto uma explosão de poeira ocorre na encosta da montanha ao fundo
Funcionários nepaleses se desesperam com aproximação de avalanche  (Redes sociais/Reprodução)
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Uma avalanche de lama devastadora na fronteira entre o Nepal e o Tibete já deixou mais de 300 mortos e cerca de 1.500 pessoas desaparecidas, segundo balanço divulgado por autoridades na manhã desta quinta-feira, 27. Um vídeo gravado por um funcionário de uma usina hidrelétrica em Mailung, um dos lugares afetados, registrou o exato momento em que a lama atingiu a região.

A gravação de Vivek Shrestha, que já ultrapassa 36,6 milhões de visualizações nas redes sociais, mostra o desespero dos trabalhadores. No início do vídeo, o funcionário filma tranquilamente a inundação se aproximando, mas logo precisa escalar uma montanha para escapar da força da água.

“Hoje houve uma enchente em Mailung, em Rasuwa, e estou em estado grave. Fui resgatado de helicóptero”, relatou ele em suas redes sociais.

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Depois de fugir da avalanche, Shreshta gravou outros dois vídeos. No segundo, esperando o socorro, ele filmou a força da água que descia o rio. No terceiro, quando a avalanche já havia passado, ele e os colegas aparecem sentados à beira do rio cheio de lama à espera de resgate.

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Destruição e buscas

Equipes de resgate buscam nesta quinta-feira cerca de 1.500 pessoas desaparecidas, a maioria delas turistas, após a onda que desceu com força avassaladora pelos vales e montanhas, destruindo aldeias inteiras e ceifando pelo menos 335 vidas.

+ As causas da inundação repentina que matou ao menos 335 pessoas no Nepal e Tibete

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Como a região é popular destino de trekking e famosa pelas rotas de peregrinação hindu, quase 600 estrangeiros estão entre as 826 pessoas desaparecidas no Nepal — entre eles, 177 indianos, 63 americanos, 34 australianos, 33 britânicos e 25 canadenses. A mídia estatal chinesa informou que pelo menos 558 pessoas sumiram no lado tibetano da fronteira; desse total, pelo menos 260 eram cidadãos estrangeiros.

A área afetada fica na Cordilheira do Himalaia, uma região de fronteira com forte apelo turístico e religioso, sendo rota de peregrinação hindu para o Kailash Mansarovar. Apesar de não ser densamente povoada, a região é um ponto estratégico que abriga diversas usinas hidrelétricas e um importante posto fronteiriço que conecta o Nepal à China (via Tibete).

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O que causou a tragédia?

Relatos iniciais de autoridades nepalesas sugeriam que um terremoto poderia ter causado o colapso da parte inferior de uma geleira, que despencou sobre o rio Lhende Khola, que atravessa tanto o Nepal quanto o Tibete. Em seguida, teriam vindo as enchentes relâmpago nos vales abaixo.

No entanto, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) afirmou posteriormente que o evento relatado como um terremoto de magnitude 4,4 foi, na verdade, o tremor gerado pelo colapso da geleira e pelo fluxo de detritos. “Não houve terremoto”, afirmou o órgão.

Um estudo inicial de imagens de satélite da empresa Planet Labs indicou que um deslizamento de gelo e rocha provocou a inundação no rio Lhende, a cerca de 20 km da passagem Rasuwagadhi na fronteira China, segundo a autoridade nacional de gestão de desastres do Nepal.

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A região do Himalaia, que abrange o Nepal e vários países vizinhos, é particularmente vulnerável a chuvas fortes, inundações e deslizamentos de terra, pois está aquecendo mais rapidamente do que o restante do mundo devido às mudanças climáticas causadas pela ação humana. Pesquisas indicam que eventos climáticos extremos, como ondas de calor e tempestades intensas, bem como o derretimento de geleiras, têm se tornado mais frequentes na região.

Cientistas em Katmandu constataram, no início deste ano, que as geleiras em toda a região do Himalaia Hindu Kush estão derretendo em ritmo acelerado; as taxas de perda de gelo dobraram desde o ano 2000, principalmente devido ao aumento das temperaturas globais e às mudanças climáticas.

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