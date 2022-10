Vídeo: Explosões no Nord Stream destruíram ao menos 50 metros do gasoduto

Um vídeo feito por uma empresa de robótica norueguesa e publicado pelo jornal Expressen, da Suécia, nesta terça-feira, 18, mostrou que as explosões que atingiram os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 causaram um buraco de pelo menos 50 metros de extensão.

De acordo com a polícia da Dinamarca, que abriu uma investigação para averiguar o caso juntamente com a Suécia e a Alemanha, as “explosões poderosas” abriram quatro buracos nos canos que transportam gás da Rússia para a Alemanha.

As tubagens dos gasodutos do Nord Stream que foram gravemente danificadas por explosões, são susceptíveis de exigir um grande esforço de reparação. Os vídeos publicados pelo jornal Expressen da Suécia hoje mostraram que pelo menos 50 metros do Nord Stream 1 foram destruídos. pic.twitter.com/O6AJ4i0MVC — geopol.pt (@GeopolPt) October 18, 2022

Em parceria com o jornal sueco, a Blueye Robotics usou um drone submersível para filmar o metal torcido e dobrado do cano do Nord Stream, que fica a 80 metros abaixo da superfície do mar. De acordo com a empresa, partes do gasoduto estão faltando ou estão enterradas no fundo do mar.

“É apenas uma força extrema que pode dobrar metal tão grosso da maneira que estamos vendo”, disse o operador Trond Larsen ao Expressen.

Segundo os investigadores dinamarqueses, as inspeções confirmaram que houve grandes danos ao Nord Stream 1 e 2 na zona econômica exclusiva do país.

Ainda não se sabe, no entanto, quem ou o que causou os danos e a possibilidade de sabotagem não foi descartada. Desde o incidente, em 26 de setembro, o Kremlin vem acusando os investigadores ocidentais de tentar culpar a Rússia pelos danos. Segundo o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, nesta terça, há uma “lógica elementar” que aponta que não há interesse por parte dos russos em danificar o gasoduto.

Os líderes do Ocidente, no entanto, não chegaram a realizar uma acusação direta contra o governo de Vladimir Putin, mas a União Europeia já acusou a Rússia de usar seus suprimentos de gás como arma contra os países europeus por seu apoio à Ucrânia.

Quando as investigações tiveram início, o Kremlin exigiu ser incluído em qualquer processo de análise alegando que as explosões ocorreram em águas internacionais, mas o pedido foi negado pelos governos da Dinamarca e Suécia.

O gasoduto Nord Stream 1 não transporta gás desde agosto, quando foi fechado para manutenção. Com cerca de 1.200 quilômetros de extensão, ele atravessa o Mar Báltico levando o gás da costa russa perto de São Petersburgo até o nordeste da Alemanha.

Já o Nord Stream 2 ainda estava aguardando liberação para uso quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro.

