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Vídeo: enorme deslizamento de terra engole vilarejo no Nepal

Avalanche ocorreu em meio às fortes chuvas que voltaram a atingir o país após enchentes devastadoras em agosto, que também afetaram o Tibete

Por Luiza Zubelli 29 set 2026, 15h50
Vale profundo com encostas rochosas e vegetação verde, revelando um leito de rio seco e pedregoso no centro. Pequenas construções e um templo branco se destacam em meio à paisagem árida, sob um céu claro
Imagens mostram novas enchentes que atingem o Nepal desde quinta-feira 24 (PRAKASH MATHEMA/AFP)
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Imagens que circulam na internet mostram o momento em que um grande deslizamento de terra atinge o vilarejo de Lete, no oeste do Nepal. O vídeo, publicado nas redes sociais no domingo 27, ganhou repercussão mundial após viralizar na internet.

A gravação impressiona pela proximidade da avalanche e pelas grandes proporções que o deslizamento toma em poucos segundos. Segundo Shahgar Jung, quem gravou as imagens, o vídeo foi feito na tarde de sábado 26. Ele também afirmou que os pedregulhos levados pela enxurrada interromperam o fluxo de um rio da região. 

 

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O episódio ocorreu em meio às fortes chuvas que atingem o Nepal desde quinta-feira 24. De acordo com o governo, até domingo, pelo menos 25 pessoas haviam morrido em diferentes regiões do país. Dentre elas, quatro estavam no acampamento-base da montanha Himlung. Outras 14 pessoas estão desaparecidas desde então. O monte, com mais de 7.100 metros de altitude, fica no centro-norte do país, próximo à fronteira com o Tibete, território autônomo na China.

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O distrito de Manang, onde fica o Himlung, é um dos principais afetados pelas fortes chuvas. Autoridades locais registraram inundações e deslizamentos de terra durante o fim de semana. No domingo, o governo nepalês emitiu alertas para condições meteorológicas severas em diferentes regiões do país.

Enchentes devastadoras

O novo desastre ocorre pouco mais de um mês depois das enchentes devastadoras que atingiram o Nepal em agosto. A tragédia, ocorrida devido ao colapso de uma geleira do Himalaia na fronteira com o Tibete, resultou em ao menos 1.446 mortos e mais de 6.000 desaparecidos nos dois países.

Entre os desaparecidos estão centenas de estrangeiros que viajaram para fazer trilhas no Himalaia, assim como peregrinos hindus em uma jornada espiritual no monte sagrado Kailash, no Tibete.

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O colapso de uma geleira no Himalaia, que desencadeou as inundações repentinas e fatais, ocorreu após um período de calor excepcional na região. Uma recente análise de dados meteorológicos indica que a área atingiu temperaturas sem precedentes para o fim de agosto, levantando novas hipóteses sobre a possível influência das mudanças climáticas no desastre.

Após a tragédia, o porta-voz do ministério de Relações Exteriores do Nepal, Lok Bahadur Chhetri, afirmou a jornalistas que os esforços de reconstrução do país custarão cerca de US$ 4,78 bilhões (aproximadamente R$ 24,4 bilhões).

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