Em meio a avanços russos, orquestra toca hino da Ucrânia em praça de Kiev

Uma orquestra ucraniana se reuniu nesta quarta-feira (9) na Praça da Independência, em Kiev, para tocar o hino nacional da Ucrânia, em meio aos avanços de tropas russas em direção à capital.

Art Action "Free Sky" : Today, the Kyiv-Classic Orchestra plays a concert on Independence Square in support of the appeal of the people and the President of Ukraine to @NATO and world leaders to close the skies.#CloseTheSky #CloseTheSkyUkraine #UkraineRussianWar pic.twitter.com/MoV3tPP0W0

— Vlad Kushchenko (@vkushchenko) March 9, 2022