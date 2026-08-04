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Vídeo: drone ucraniano cai em praia lotada na Rússia e deixa sete mortos

Kiev nega mirar em civis e responsabiliza defesas aéreas russas por abater projétil sobre região turística

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 09h07
Pessoas nadam em um mar azul enquanto uma grande explosão de fumaça e detritos ocorre na praia ao fundo, com um avião branco voando baixo à direita da fumaça. Barcos e edifícios brancos com telhados azuis são visíveis na paisagem.
Drone ucraniano cai sobre praia na cidade turística de Gelendzhik, banhada pelo Mar Negro na Rússia. -  (X/Reprodução)
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Autoridades russas informaram nesta terça-feira, 4, que pelo menos sete pessoas morreram na véspera, atingidas por destroços de um drone ucraniano que caíram em uma praia lotada no sudoeste do país, banhada pelo Mar Negro.

De acordo com a agência estatal de notícias TASS, quatro dos mortos no episódio na cidade de Gelendzhik eram crianças, e este foi um dos incidentes mais mortíferos das últimas semanas na guerra contra a Ucrânia. O governador regional, Veniamin Kondratiev, disse que as pessoas na praia morreram “quando caíram destroços de um VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado)” e que outras 58 pessoas ficaram feridas, muitas ainda hospitalizadas.

Kondratiev expressou suas “sinceras condolências às suas famílias e entes queridos”.

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Ataque ou defesa

Não ficou claro se o incidente foi provocado porque o projétil foi abatido pelas próprias defesas aéreas da Rússia. Em declaração à emissora americana CNN, Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do governo ucraniano, garantiu que “foi resultado do trabalho das forças de defesa russas, que abateram o drone sobre uma praia cheia de turistas”.

“Muitas vezes, autoridades russas ocultam alertas de ataques aéreos ou não fazem tudo o que é necessário para garantir a segurança dos cidadãos durante tais alertas”, acrescentou Kovalenko. “As mortes de russos na praia de Gelendzhik são inteiramente culpa das forças de defesa aérea russas.”

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O Mar Negro é alvo frequente das forças ucranianas, que já atacaram ativos navais e infraestruturas petrolíferas em Krasnodar. A base naval de Novorossiysk, principal centro da frota russa do Mar Negro, fica a cerca de 40 quilômetros de Gelendzhik. O presidente russo, Vladimir Putin, também tem um palácio perto da cidade, embora o Kremlin negue.

Recorde de disparos letais

No último mês, a Ucrânia intensificou ataques letais contra a Rússia, visando refinarias e depósitos de petróleo, fábricas de armas, locais de equipamento militar e instalações de transporte marítimo. Pelo menos 61 pessoas foram mortas e outras 327 ficaram feridas entre 24 e 31 de julho por disparos de drones ucranianos, informou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, na última sexta-feira. Em 18 de julho, pelo menos oito pessoas foram mortas por ataques de drones ucranianos na Rússia – marcando a salva mais letal registada no país em mais de dois anos.

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Em paralelo, na Ucrânia, ataques russos mataram pelo menos 377 civis e feriram outros 2.129, fazendo de julho de 2026 o mês mais mortal da guerra desde abril de 2022.

Autoridades russas registraram outro ataque durante madrugada desta terça, com cinco pessoas mortas e outras seis feridas na região de Moscou, de acordo com a agência de notícias estatal TASS. O governador regional, Andrey Vorobyov, disse que vários incêndios eclodiram numa zona industrial na zona após um ataque de drones danificar uma subestação elétrica e um edifício administrativo.

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