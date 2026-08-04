Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 32,90
Mundo

Vídeo: drone russo caça comerciante ucraniano na rua e Zelensky denuncia ‘safári humano’

Kiev fala em 'crime de guerra' e 'estratégia russa deliberada' de atacar civis após polícia divulgar imagens de vendedor de verduras perseguido em Kherson

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 11h43 | Atualizado em 4 ago 2026, 12h33
Vista aérea de uma explosão laranja e amarela intensa, com fumaça escura, atingindo um veículo branco em uma rua de terra, com outros carros e construções ao redor
Vídeo divulgado pela polícia ucraniana mostra explosão em Kherson, no sul da Ucrânia, após perseguição de drone russo a vendedor de frutas. -  (X/@ZelenskyyUa/Reprodução)
Continua após publicidade
Vídeo: drone russo caça comerciante ucraniano na rua e Zelensky denuncia ‘safári humano’ Priorizar nos meus resultados Google

Autoridades ucranianas expressaram indignação, nesta terça-feira, 4, com um vídeo em que se vê um comerciante sendo perseguido na rua por um drone em Kherson, no sul do país. Figuras do governo denunciaram a cena como um “crime de guerra”, afirmando que atacar civis é uma “estratégia russa deliberada”.

As imagens, divulgadas pela polícia ucraniana, mostram o drone FPV (First Person View, pilotado remotamente) circulando um homem não identificado em torno de uma van, antes de explodir depois que ele mergulha para se proteger atrás do veículo. A polícia disse que o vendedor, de 50 anos, sobreviveu, mas sofreu uma concussão cerebral e ferimentos por estilhaços.

O governador regional, Olexander Prokudin, publicou posteriormente um vídeo do homem deitado em uma cama de hospital, que apresenta como Iuri, um vendedor de verduras.

“Mal tínhamos começado a expor (as verduras)… Minha esposa também estava lá. Ouvimos um zumbido”, contou Iuri, explicando que depois quis mostrar ao operador do drone que só transportava vegetais e não material militar. “Comecei a correr, bati em um veículo. Eu estava em sua trajetória, ele atacou e simplesmente caí”, detalhou.

Continua após a publicidade

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou os soldados russos de “sentirem prazer em matar e maltratar civis” e apelou aos aliados da Ucrânia a intensificar a pressão sobre Moscou.

“Todos os dias, os habitantes de Kherson enfrentam esses ‘safáris’ russos”, afirmou ele no X (ex-Twitter).

Continua após a publicidade

O chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sybiha, que afirmou que o incidente ocorreu nesta terça, denunciou um “crime de guerra bárbaro cometido pela Rússia” e afirmou que “milhares de crimes semelhantes nunca vêm a público”.

“Trata-se de uma estratégia russa deliberada e sistemática. Eles sabem exatamente o que estão fazendo”, escreveu o chanceler nas redes sociais.

Continua após a publicidade

Guerra se intensifica

A cidade de Kherson, que tinha 280.000 habitantes antes da guerra, esteve sob controle russo de março a novembro de 2022. As forças de Moscou, atualmente posicionadas na outra margem do rio Dnieper, que margeia a cidade, a atacam regularmente, especialmente com drones.

Mais de quatro anos após o início da invasão russa da Ucrânia, os ataques se intensificaram em ambos os lados da frente, causando um número crescente de vítimas civis. O Kremlin também acusa regularmente o Exército ucraniano de direcionar seus drones deliberadamente contra cidadãos comuns, especialmente na região de Belgorod, na fronteira entre os dois países.

No último mês, Kiev intensificou ataques letais contra a Rússia, visando refinarias e depósitos de petróleo, fábricas de armas, locais de equipamento militar e instalações de transporte marítimo. Pelo menos 61 pessoas foram mortas e outras 327 ficaram feridas entre 24 e 31 de julho por disparos de drones ucranianos, informou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. Na segunda-feira, um drone que caiu em uma praia lotada no Mar Negro matou ao menos sete russos.

Continua após a publicidade

Em paralelo, na Ucrânia, bombardeios mataram pelo menos 377 civis e feriram outros 2.129, fazendo de julho de 2026 o mês mais mortal da guerra desde abril de 2022.

Publicidade
TAGS:
Guerra na Ucrânia
Rússia
Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).