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Vídeo: drone atinge petroleiro perto de cidade turística no litoral da Rússia e provoca incêndio

Os 23 tripulantes da embarcação, todos cidadãos indianos, foram resgatados; navio transportava combustível russo exportado para Índia

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 09h23
Incêndio no Mar Negro após petroleiro de bandeira da Libéria ser atingido por drone naval em 7 de outubro de 2026.
Incêndio no Mar Negro após petroleiro de bandeira da Libéria ser atingido por drone naval em 7 de outubro de 2026. (Redes sociais/Reprodução)
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O petroleiro “Aframax Rio”, com bandeira da Libéria, foi atingido por um drone naval nesta quarta-feira, 7, perto da cidade russa de Sochi, no Mar Negro, provocando um incêndio de grandes proporções.

Os 23 tripulantes da embarcação, todos cidadãos indianos, foram resgatados, segundo o Ministério dos Transportes da Rússia. O navio estaria transportando petróleo da cidade russa de Novorossisk para a Índia.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram chamas no mar e uma extensa coluna de fumaça na região costeira. Após o incidente, as autoridades locais restringiram o acesso à costa e às praias. 

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“Os esforços de combate às chamas começarão assim que a intensidade do incêndio diminuir e os navios de resgate puderem se aproximar com segurança do petroleiro”, afirmou o ministério russo.

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Moscou e Kiev têm como alvo o transporte comercial ao redor do Mar Negro desde o início da guerra, em 2022. A autoria do ataque ao petroleiro nesta quarta-feira, no entanto, ainda não foi divulgada.

Ataques à Ucrânia

O episódio no Mar Negro ocorre no mesmo dia em que uma nova onda de ataques russos contra a Ucrânia deixou ao menos 11 mortos. Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, os bombardeios atingiram Kiev e outras 12 regiões do país, tendo a infraestrutura energética como um dos principais alvos. 

Em Pryluky, na região de Chernihiv, um prédio residencial de cinco andares foi destruído, deixando cinco mortos e 26 feridos, incluindo cinco crianças. Outros edifícios residenciais foram atingidos em Dnipro e Kremenchuk. Duas pessoas morreram em Kremenchuk, além de outras duas em Kiev e duas em Oleksandriya.

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Na capital, os ataques também atingiram prédios e armazéns, segundo o prefeito Vitali Klitschko. Em Dnipro, uma instalação industrial foi danificada. A ofensiva ocorre em meio a uma intensificação dos ataques russos contra a infraestrutura de energia e transportes da Ucrânia com a aproximação do inverno.

Na terça-feira, Zelensky afirmou ter “informações atualizadas” de que a Rússia preparava um grande ataque ao território ucraniano. Em seu pronunciamento diário em vídeo, ele destacou que as forças ucranianas estão preparadas para responder na medida em que seus “meios de defesa disponíveis permitirem”, voltando a apelar aos aliados para que forneçam armamentos para reforçar a capacidade militar de reação.

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“Muito depende dos nossos parceiros, de cada líder e de cada país do mundo que tenha as capacidades defensivas de que precisamos e que possa nos fornecê-las”, disse Zelensky. “É fundamental que haja vontade política para isso, particularmente nos Estados Unidos, na Europa e entre os nossos outros parceiros.”

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