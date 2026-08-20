Vídeo: deslizamento de terra mata mais de 100 em mina de ouro na República Centro-Africana

Ler Resumo





Um deslizamento de terra em uma mina ilegal de ouro na República Centro-Africana, na fronteira com Camarões, deixou ao menos 100 mortos. O acidente, ocorrido na mina de Zamboyé, segue com buscas por sobreviventes. Este trágico evento ressalta os perigos das operações de mineração clandestina na região, onde acidentes fatais são recorrentes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um deslizamento de terra em uma mina ilegal de ouro deixou pelo menos 100 mortos na República Centro-Africana, na fronteira com Camarões, na quarta-feira 19.

As operações de busca continuam após o acidente ocorrido na tarde de terça-feira na mina de Zamboyé, a cerca de 50 quilômetros da localidade de Baboua. Fontes locais afirmaram à agência de notícias que muitas pessoas ficaram feridas no mais recente de vários acidentes desse tipo neste país rico em minerais.

“Neste momento, é difícil para nós estabelecermos um balanço oficial”, declarou na manhã desta quarta-feira o representante eleito de Baboua, Laurent Ngon Baba.

Pelo menos quatro vítimas eram camaronesas, informou o jornal Cameroon Tribune. Os sobreviventes foram levados para um hospital em Baboua.

Continua após a publicidade

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a terra cede em uma encosta, com centenas de pessoas nas proximidades. As imagens são fortes.

Continua após a publicidade

Acredita-se que o deslizamento de terra tenha sido provocado pelo “desabamento de vários túneis subterrâneos nos quais os garimpeiros trabalhavam”, indicou o promotor de Baboua em nota, na qual anunciou uma investigação judicial.

O garimpeiro Cedric Mbango descreveu o incidente como “catastrófico”.

Continua após a publicidade

Deslizamentos de terra são frequentes em minas que operam à margem do controle estatal na República Centro-Africana. Em junho, um desabamento semelhante deixou dezenas de mortos em Be Mbari, também na fronteira com Camarões.

Antes disso, em meados de março, um deslizamento de terra provocou sete mortes em uma mina em Ngourroum, também no oeste da República Centro-Africana. E em fevereiro, 20 pessoas morreram em Gordi, nordeste do país.

Continua após a publicidade

(Com informações da AFP)