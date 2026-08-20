Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Mundo

Vídeo: deslizamento de terra mata mais de 100 em mina de ouro na República Centro-Africana

Buscas por sobreviventes seguem na mina ilegal de Zamboyé, na fronteira com Camarões, e número de vítimas pode subir

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 12h51 | Atualizado em 20 ago 2026, 13h00
Multidão de pessoas em uma mina a céu aberto, com encostas de terra marrom e áreas alagadas. As pessoas, vestindo roupas coloridas, estão espalhadas pela mina, algumas subindo e descendo as encostas, outras aglomeradas em áreas mais baixas. O céu está nublado e há estruturas de metal ao fundo, sugerindo atividade de mineração. A cena transmite uma sensação de trabalho intenso e desorganizado em um ambiente hostil
Deslizamento de terra vilarejo de Zamboye, no oeste da República Centro-Africana. -  (X/Reprodução)
Continua após publicidade
Vídeo: deslizamento de terra mata mais de 100 em mina de ouro na República Centro-Africana Priorizar nos meus resultados Google

Um deslizamento de terra em uma mina ilegal de ouro deixou pelo menos 100 mortos na República Centro-Africana, na fronteira com Camarões, na quarta-feira 19.

As operações de busca continuam após o acidente ocorrido na tarde de terça-feira na mina de Zamboyé, a cerca de 50 quilômetros da localidade de Baboua. Fontes locais afirmaram à agência de notícias que muitas pessoas ficaram feridas no mais recente de vários acidentes desse tipo neste país rico em minerais.

“Neste momento, é difícil para nós estabelecermos um balanço oficial”, declarou na manhã desta quarta-feira o representante eleito de Baboua, Laurent Ngon Baba.

Siga

Pelo menos quatro vítimas eram camaronesas, informou o jornal Cameroon Tribune. Os sobreviventes foram levados para um hospital em Baboua.

Continua após a publicidade

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a terra cede em uma encosta, com centenas de pessoas nas proximidades. As imagens são fortes.

Continua após a publicidade

Acredita-se que o deslizamento de terra tenha sido provocado pelo “desabamento de vários túneis subterrâneos nos quais os garimpeiros trabalhavam”, indicou o promotor de Baboua em nota, na qual anunciou uma investigação judicial.

O garimpeiro Cedric Mbango descreveu o incidente como “catastrófico”.

Continua após a publicidade

Deslizamentos de terra são frequentes em minas que operam à margem do controle estatal na República Centro-Africana. Em junho, um desabamento semelhante deixou dezenas de mortos em Be Mbari, também na fronteira com Camarões.

Antes disso, em meados de março, um deslizamento de terra provocou sete mortes em uma mina em Ngourroum, também no oeste da República Centro-Africana. E em fevereiro, 20 pessoas morreram em Gordi, nordeste do país.

Continua após a publicidade

(Com informações da AFP)

Publicidade
TAGS:
Acidente
África
Tragédia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).