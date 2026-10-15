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Vídeo: desabamento de telhado de escola mata 32 crianças e uma professora no Paquistão

Tragédia em Peshawar ocorreu após fortes chuvas; cerca de 50 crianças ficaram feridas, e o proprietário da instituição foi preso

Por Sophia Paiva 15 out 2026, 10h26
Um homem de costas, vestindo túnica azul escura, braços abertos, direciona uma ambulância branca com sirene vermelha em uma rua movimentada. Pessoas observam nas calçadas, algumas com roupas tradicionais, em um cenário urbano com edifícios de tijolos e fiação elétrica aparente
Reprodução rede social X.  (X/Twitter)
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Pelo menos 33 pessoas — 32 crianças e uma professora — morreram após o desabamento do telhado de uma escola em Peshawar, no norte do Paquistão, na manhã desta quinta-feira, 15. Cerca de 50 crianças ficaram feridas, segundo informações do Hospital Lady Reading, para onde as vítimas foram levadas. As equipes de resgate continuavam as buscas por possíveis sobreviventes nos escombros.

De acordo com relatos de Bilal Ahmed, integrante dos serviços locais de emergência, à CNN, as fortes chuvas registradas durante a noite comprometeram a estrutura do prédio de dois andares da Escola Pública Al Khair, que acabou cedendo.

Moradores foram alguns dos primeiros a chegar ao local, seguidos por equipes de resgate. Imagens registradas após o desabamento mostraram ambulâncias circulando por ruas estreitas e dezenas de pessoas reunidas diante da escola. Parte dos feridos permanecia sob observação médica.

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O presidente paquistanês, Asif Ali Zardari, classificou o episódio como uma “tragédia de partir o coração” e pediu uma investigação completa para esclarecer as causas do acidente. Em publicação nas redes sociais, seu gabinete mostrou solidariedade. “Nesta hora de tristeza, toda a nação compartilha igualmente a dor das famílias afetadas”, escreveu no X.

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O dono da escola foi preso e uma investigação foi aberta sobre o incidente.

Histórico de acidentes

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Desabamentos de edifícios são um problema recorrente no Paquistão, onde normas de construção nem sempre são cumpridas de forma rigorosa e estruturas podem ser erguidas com materiais de baixa qualidade.

O episódio ocorre poucas semanas depois de um incêndio em um hospital de Islamabad, capital do país, que matou ao menos 14 recém-nascidos. As chamas atingiram uma unidade neonatal, e a equipe conseguiu resgatar apenas um dos 15 bebês que estavam sob seus cuidados. A investigação apontou a ausência de alarmes de incêndio e de sprinklers, além de falhas nos protocolos e no treinamento para situações de emergência.

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Em julho, o desabamento do telhado de um centro de reforço escolar ainda em construção em Lahore, no leste do país, também matou pelo menos 14 crianças, segundo autoridades policiais e equipes de resgate.

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