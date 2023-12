Vídeo: deputado ucraniano detona granadas em prefeitura e deixa 26 feridos

A polícia da Ucrânia informou nesta sexta-feira, 15, que um deputado ucraniano invadiu a reunião de uma prefeitura no oeste do país e explodiu três granadas. De acordo com a mídia local, o ataque deixou 26 pessoas feridas. Há informações conflitantes sobre se o agressor morreu ou não.

No momento do incidente, políticos realizavam um debate na prefeitura da cidade de Transcarpátia, no oeste da Ucrânia.

Um vídeo de uma câmera de segurança no local capturou as explosões das granadas, que ocorrem depois que o detonador se posiciona em frente à porta e começa a falar por cima dos outros presentes, sem que o escutem. Depois, ele tira os anéis das granadas e as joga no chão. As imagens são fortes.

Lets check in on a Ukrainian city council meeting 🤨 Reportedly only one person died from the grenades detonating which, if true, is insane…#ukraine #grenade pic.twitter.com/cQCcTI0bSC — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) December 15, 2023

Investigação

Segundo a mídia ucraniana, o político, que foi identificado como Serhii Batryn, é do mesmo partido do presidente, Volodymyr Zelensky. O líder de Kiev ainda não se pronunciou sobre o caso.

O Serviço de Segurança da Ucrânia afirmou que abriu uma investigação para apurar as motivações da agressão, que chocou o país em guerra contra a Rússia.

Segundo as autoridades, dos 26 feridos, seis estão em estado grave. A mídia local primeiro disse que o próprio detonador havia morrido devido às explosões. No entanto, depois, a polícia informou que ele também ficou ferido e estava sendo tratado em um hospital.