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A prisão de um pai e uma filha por agentes mascarados da polícia de imigração dos EUA em um aeroporto de Seattle gerou forte indignação e protestos. A defesa afirma que eles estavam regulares e pediam asilo. Veja o vídeo e entenda a repercussão do caso.

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Imagens de uma operação do ICE, a polícia de imigração dos Estados Unidos, em que agentes mascarados prendem um pai e uma filha em um aeroporto da cidade de Seattle viralizaram nas redes, provocando indignação de autoridades e da população local, que organizou protestos.

O incidente ocorreu no sábado 21, no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, quando os passageiros estavam prestes a embarcar em um voo da Alaska Airlines com destino a Los Angeles. Testemunhas gravaram os momentos em que Ricardo Larrondo Mendoza e Sofia Hernandez Mejia eram detidos pelos agentes, que operavam sem identificação.

Segundo Olia Catala, advogada do pai e da filha, ambos são mexicanos e estão solicitando asilo nos Estados Unidos, onde vivem desde 2015. No vídeo, Sofia garante que estão no país legalmente porque possuem autorizações de trabalho.

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“Eles fizeram tudo corretamente e são pessoas instruídas”, disse a advogada à agência de notícias The Associated Press. “Ela cursou faculdade, universidade, trabalhou para uma organização sem fins lucrativos. Nenhum deles tem antecedentes criminais. Então, é simplesmente de partir o coração.”

A advogada acrescentou que os dois estavam a caminho de uma cerimônia de batizado de um familiar, na Califórnia, quando foram presos. Sofia, que vinte e poucos anos, é casada com um cidadão americano e deu entrada na documentação para regularizar sua situação migratória — seu marido acompanhava ela e o pai no momento da prisão e não foi levado.

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Depois do vídeo do incidente viralizar nas redes sociais, autoridades lançaram críticas ao ICE, incluindo o governador de Washington, o democrata Bob Ferguson, e a prefeita de Seattle, Katie Wilson.

Ferguson classificou as táticas dos policiais de imigração como “profundamente anti-americanas” e defendeu a extinção da agência. “O vídeo é horrível e assustador”, acrescentou o governador, afirmando que quer expulsar o ICE dos aeroportos do estado.

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No Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, manifestantes se reuniram no domingo 22 com cartazes com dizeres como “ICE fora de Washington” e “Extinção do ICE”, caminhando pelos corredores com megafones e exigindo a soltura de Ricardo e Sofia. Ambos estão em um centro de processamento de imigrantes em Tacoma, a 50 km de Seattle, capital do estado de Washington.

Em comunicado, o ICE informou que prendeu os dois porque permaneceram nos Estados Unidos após o vencimento de seu visto, “em violação às leis de nossa nação”. O órgão acrescentou que Sofia teria jogado “café quente nos policiais”, o que pode levar a uma acusação de agressão a um agente federal — Catala, advogada da jovem, afirmou que ela apenas segurava um copo de café quando aconteceu o confronto e o deixou cair.

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Desde julho, as operações em aeroportos se intensificaram, em uma mudança de estratégia: em vez de grandes batidas em áreas urbanas, a agência passou a realizar ações mais direcionadas de uma ponta a outra do país, com o número de prisões atingindo níveis recordes. Desde o início do governo Donald Trump, em 2025, mais de 1,25 milhão de migrantes foram detidos, segundo o Departamento de Segurança Interna.

A Alaska Airlines informou que os agentes do ICE não deram aviso prévio sobre a operação, que ocorreu às vésperas do feriado de Ação de Graças, quando aeroportos estão extremamente movimentados. A companhia aérea declarou que está trabalhando com a autoridade portuária de Seattle, que administra o aeroporto, para verificar se os protocolos foram seguidos, e que manifestou suas preocupações “diretamente às autoridades competentes”. A autoridade portuária, por sua vez, comunicou que a prisão foi angustiante não apenas para a família, mas também para outros passageiros, e que as autoridades locais “entrarão em contato com autoridades federais para entender melhor o que aconteceu”.