VÍDEO: Cruzeiro de luxo tomba após colisão com navio-tanque nos EUA

Um navio-tanque atingiu o cruzeiro fluvial American Heritage enquanto a embarcação estava atracada em Nova Orleans, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 13. O impacto fez o barco começar a afundar e tombar durante a evacuação, lançando passageiros e tripulantes no rio Mississippi. Todos os ocupantes foram localizados, sem registro de mortes.

O balanço divulgado pela prefeitura e reproduzido pelo The New York Times apontou 197 pessoas a bordo, sendo 147 passageiros e 50 tripulantes. Segundo o jornal, 32 pessoas foram encaminhadas a hospitais, uma delas com ferimentos graves.

O navio-tanque foi identificado como Atlantic Asphalt. As causas da colisão ainda estavam sob investigação. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, conhecido pela sigla NTSB, anunciou o envio de uma equipe ao local, com chegada prevista para este sábado, 14.

Embarcação tombou durante a evacuação

O acidente ocorreu por volta das 12h30 no horário local, equivalentes às 15h30 em Brasília. O American Heritage estava atracado havia aproximadamente duas horas, e o desembarque dos passageiros começava a ser realizado, conforme informações do Porto de Nova Orleans.

Após a colisão, a embarcação começou a receber água e a inclinar. Durante a retirada dos ocupantes, o cruzeiro tombou, deixando pessoas na água e outras agarradas à estrutura. Policiais portuários, bombeiros e embarcações próximas participaram do resgate.

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Os sobreviventes foram levados ao prédio administrativo do porto, onde as equipes organizaram a identificação dos passageiros e tripulantes. Em entrevista coletiva, a prefeita Helena Moreno confirmou que ninguém permanecia desaparecido.

“É literalmente um milagre no Mississippi”, afirmou o governador da Louisiana, Jeff Landry, durante a coletiva sobre a operação.

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Investigação vai apurar o que provocou a colisão

As autoridades ainda não haviam estabelecido por que o Atlantic Asphalt desviou de sua trajetória e atingiu a embarcação atracada. A investigação deverá examinar os sistemas do navio-tanque e as circunstâncias da navegação antes do impacto.

O American Heritage é operado pela American Cruise Lines e realiza viagens fluviais. Com aproximadamente 90 metros de comprimento e cinco conveses, tem capacidade para até 150 passageiros, além da tripulação. A estrutura inclui restaurante com fechamento de vidro, salões para hóspedes e academia, conforme informações da operadora reproduzidas pelo The New York Times.

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Após o acidente, a Guarda Costeira informou a interrupção do tráfego de embarcações entre os marcos 93 e 96 do rio Mississippi. A passagem permanecia sujeita às condições de segurança e ao andamento da resposta à colisão.