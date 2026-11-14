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VÍDEO: Cruzeiro de luxo tomba após colisão com navio-tanque nos EUA

Todos foram localizados após o acidente no rio Mississippi, em Nova Orleans; 32 pessoas foram levadas a hospitais

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 12h17 | Atualizado em 14 nov 2026, 12h24
Navio de cruzeiro virado de lado na água, com parte do casco submersa. Pessoas e uma tenda azul estão no cais ao fundo, com um prédio espelhado refletindo o céu azul. Um pequeno barco de resgate com um homem a bordo se aproxima do navio.
American Heritage, da American Cruise Lines, tem cinco conveses e capacidade para 150 passageiros. Construído em 2015, passou por ampla reforma em 2025, segundo a operadora. (Michael DeMocker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images/AFP)
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Um navio-tanque atingiu o cruzeiro fluvial American Heritage enquanto a embarcação estava atracada em Nova Orleans, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 13. O impacto fez o barco começar a afundar e tombar durante a evacuação, lançando passageiros e tripulantes no rio Mississippi. Todos os ocupantes foram localizados, sem registro de mortes.

O balanço divulgado pela prefeitura e reproduzido pelo The New York Times apontou 197 pessoas a bordo, sendo 147 passageiros e 50 tripulantes. Segundo o jornal, 32 pessoas foram encaminhadas a hospitais, uma delas com ferimentos graves.

O navio-tanque foi identificado como Atlantic Asphalt. As causas da colisão ainda estavam sob investigação. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, conhecido pela sigla NTSB, anunciou o envio de uma equipe ao local, com chegada prevista para este sábado, 14.

Embarcação tombou durante a evacuação

O acidente ocorreu por volta das 12h30 no horário local, equivalentes às 15h30 em Brasília. O American Heritage estava atracado havia aproximadamente duas horas, e o desembarque dos passageiros começava a ser realizado, conforme informações do Porto de Nova Orleans.

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Após a colisão, a embarcação começou a receber água e a inclinar. Durante a retirada dos ocupantes, o cruzeiro tombou, deixando pessoas na água e outras agarradas à estrutura. Policiais portuários, bombeiros e embarcações próximas participaram do resgate.

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Os sobreviventes foram levados ao prédio administrativo do porto, onde as equipes organizaram a identificação dos passageiros e tripulantes. Em entrevista coletiva, a prefeita Helena Moreno confirmou que ninguém permanecia desaparecido.

“É literalmente um milagre no Mississippi”, afirmou o governador da Louisiana, Jeff Landry, durante a coletiva sobre a operação. 

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Um navio-tanque verde e vermelho, ATLANTIC ASPHALT, e um rebocador branco, SAFETY FIRST, navegam em um rio. À esquerda, uma barcaça branca está parcialmente submersa e virada de lado, encostada a um cais. Pequenas embarcações de resgate cercam os navios. Ao fundo, edifícios e árvores sob um céu claro.
Um rebocador estabiliza o barco fluvial American Heritage após este ter virado na sequência de uma colisão com o navio-tanque Atlantic Asphalt no rio Mississippi, perto do porto de Nova Orleans, em 13 de novembro de 2026, em Nova Orleans, Louisiana, nos EUA (Michael DeMocker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images/AFP)

Investigação vai apurar o que provocou a colisão

As autoridades ainda não haviam estabelecido por que o Atlantic Asphalt desviou de sua trajetória e atingiu a embarcação atracada. A investigação deverá examinar os sistemas do navio-tanque e as circunstâncias da navegação antes do impacto.

O American Heritage é operado pela American Cruise Lines e realiza viagens fluviais. Com aproximadamente 90 metros de comprimento e cinco conveses, tem capacidade para até 150 passageiros, além da tripulação. A estrutura inclui restaurante com fechamento de vidro, salões para hóspedes e academia, conforme informações da operadora reproduzidas pelo The New York Times.

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Após o acidente, a Guarda Costeira informou a interrupção do tráfego de embarcações entre os marcos 93 e 96 do rio Mississippi. A passagem permanecia sujeita às condições de segurança e ao andamento da resposta à colisão. 

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