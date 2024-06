Vídeo: Cratera gigante ‘engole’ campo de futebol nos EUA

Um campo de futebol foi destruído depois que uma cratera de 30 metros de largura e 15 metros de profundidade se abriu nesta quarta-feira, 26, no Parque Gordon Moore, na cidade de Alton, em Illinois. O buraco “engoliu” um poste de luz do gramado, bancos e um pedaço do campo, mas não deixou nenhum ferido.

O diretor de parques e recreação de Alton, Michael Hayne, disse à NBC News que a cratera surgiu devido ao “colapso de uma mina no subsolo” de propriedade da empresa New Frontier Materials. O momento foi capturado por uma das câmeras de segurança do local.

NEW: Surveillance footage captures the moment a 100 foot wide and 30 foot deep sinkhole swallows a soccer field in Alton, Illinois. The footage shows bleachers and a light pole getting completely swallowed by the sinkhole at Gordon Moore Park. According to local reports, the… pic.twitter.com/NPfgz6LLBH — Collin Rugg (@CollinRugg) June 27, 2024

Um porta-voz da New Frontier Materials afirmou à KSDK, estação de televisão afiliada da NBC News, que a área impactada foi protegida e vai permanecer fora dos limites enquanto especialista examinam a mina e realizam reparos.

“Ninguém ficou ferido no incidente, que foi relatado aos funcionários da Mine Safety Health Administration (MSHA) de acordo com os regulamentos aplicáveis. A segurança é nossa maior prioridade. Trabalharemos com a cidade para remediar esse problema o mais rápido e com segurança possível para garantir o mínimo impacto na comunidade”, disse.

A empresa de mineração, Mine Safety Health Administration (MSHA), relatou o buraco à Administração de Segurança e Saúde de Minas. As estradas ao redor do campo e o parque foram temporariamente fechadas.

A abertura das crateras podem ocorrer naturalmente quando a água subterrânea em abundância circula no subsolo, dissolvendo a estrutura abaixo da superfície. Elas ocorrem com uma certa frequência na Flórida devido as enormes quantidades de calcário sob a superfície.

Ao mesmo tempo, os buracos podem ser consequência de minerações, vazamentos em linhas de serviços públicos ou pela decomposição de material enterrado. No ano passado, uma outra cratera de 12 metros de largura se abriu em KnoxVille, Iowa, devido ao colapso de uma mina de calcário.