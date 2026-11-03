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Vídeo: colisão de helicópteros no Monte Everest deixa um morto e dois feridos

Aeronaves tentaram pousar ao mesmo tempo perto do acampamento-base da montanha no Nepal

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 09h38
Dois helicópteros pousam em terreno nevado, com montanhas ao fundo. Um grupo de pessoas, algumas com coletes de segurança, aguarda próximo a equipamentos.
Colisão de helicópteros em Pheriche, vilarejo no Nepal, próximo ao acampamento-base do Monte Everest. 03/11/2026 -  (X/Reprodução)
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Dois helicópteros colidiram nesta terça-feira, 3, ao tentarem pousar perto do acampamento-base do Monte Everest, no Nepal. Ao menos uma pessoa morreu e duas outras ficaram feridas no acidente.

De acordo com empresa de helicópteros Fishtail Air, que confirmou que uma de suas aeronaves esteve envolvida no episódio, a vítima fatal era Vasanth Kumar Balaramudu, um turista indiano, enquanto os feridos se tratam de outro passageiro (um turista da Nova Zelnândia) e um piloto. Os sobreviventes foram resgatados e levados para Katmandu, acrescentou a Fishtail Air em um comunicado.

A colisão ocorreu por volta das 8h15 locais (23h15 de segunda-feira em Brasília) em Pheriche, vilarejo que fica a cerca de 12 quilômetros do acampamento-base do Everest. Vídeos do acidente que circulam nas redes sociais mostram as pás dos dois helicópteros se chocando enquanto as aeronaves realizavam a manobra de pouso.

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“Ao que parece, o acidente ocorreu quando dois helicópteros tentaram pousar no mesmo local”, afirmou Gyanendra Bhul, porta-voz da Autoridade de Aviação Civil do Nepal, país que começou a receber um volume maior de expedições de escalada ao Everest desde o final de setembro, quando começa a temporada de montanhismo.

O outro helicóptero envolvido, operado pela empresa Air Dynasty, transportava carga, segundo a companhia. A aeronave era tripulada por apenas uma pessoa, que não sofreu ferimentos, acrescentou a companhia em nota.

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Nas imagens do incidente, um dos helicópteros parece realizar uma descida mais rápida do que o outro. As condições meteorológicas, por sua vez, parecem boas em Pheriche, na rota da trilha para o cume da montanha mais alta do mundo e 4 mil metros acima do nível do mar.

Helicópteros são amplamente utilizados para transporte no Nepal, devido ao terreno montanhoso da região do Himalaia. No entanto, também por conta da geografia, as condições climáticas podem mudar de uma ora para a outra, ao passo que a altitude elevada torna operações aéreas frequentemente perigosas. O país registra mais de 350 mortes em acidentes aéreos desde o ano 2000, acumulando dezenas de ocorrências ao longo das últimas décadas.

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