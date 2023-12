Vídeo: carro atinge comboio com comitiva de Joe Biden

O comboio de carros onde estava o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sua esposa, Jill, e uma comitiva de assessores foi atingido por um veículo na noite de domingo 17, quando o político deixou sua sede de sua campanha na sua cidade natal, Wilmington, Deleware.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que um sedã prata se chocou contra uma das caminhonetes que fazia parte do comboio presidencial. Apesar do susto, Biden e Jill apenas viram o incidente à distância, e não correram riscos, segundo seus porta-vozes.

Wow. Just saw this on the late local news here in the tristate. An SUV in Biden's motorcade was hit as he was leaving his campaign HQs in DE. Biden freezes at the sound. Secret Service, guns out, surround the car, but it takes a long time. Not good.pic.twitter.com/v6gpddw49e

