Vídeo: caminhão é atropelado por trem na Polônia após ficar preso nos trilhos

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Um trem colidiu com um caminhão preso nos trilhos em Gdansk, Polônia, acidente registrado por câmeras de segurança. O motorista do caminhão saiu ileso, mas o maquinista foi hospitalizado. Veja as imagens impressionantes e saiba a recomendação de segurança para evitar tragédias como esta.

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Um acidente ferroviário foi registrado na quinta-feira 3 em Gdansk, no extremo norte da Polônia, quando um trem atingiu em cheio um caminhão que estava parado sobre os trilhos. O impacto, que lançou destroços por toda a área, foi capturado por câmeras de segurança.

As imagens, divulgadas pela estatal Polish Railway Lines, mostram o momento em que o caminhão atravessa a linha férrea justamente quando as cancelas começam a descer. O veículo para no local e, segundos depois, um trem colide com ele. De acordo com a empresa ferroviária, uma testemunha tentou alertar o motorista para que ele rompesse a barreira e saísse da trajetória do trem, mas não obteve sucesso.

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Apesar da gravidade da colisão, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. O maquinista do trem, no entanto, precisou ser hospitalizado. Não houve registro de passageiros feridos no incidente.

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Após o ocorrido, a concessionária reforçou a orientação de segurança para motoristas: em casos de emergência onde o veículo fique preso sobre os trilhos com um trem se aproximando, a recomendação é romper as barreiras da passagem para liberar a via.

Veja outro ângulo da batida:

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