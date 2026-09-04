Vídeo: caminhão é atropelado por trem na Polônia após ficar preso nos trilhos
Câmeras de segurança registraram o momento da colisão que, embora grave, não fez vítimas fatais
Um acidente ferroviário foi registrado na quinta-feira 3 em Gdansk, no extremo norte da Polônia, quando um trem atingiu em cheio um caminhão que estava parado sobre os trilhos. O impacto, que lançou destroços por toda a área, foi capturado por câmeras de segurança.
As imagens, divulgadas pela estatal Polish Railway Lines, mostram o momento em que o caminhão atravessa a linha férrea justamente quando as cancelas começam a descer. O veículo para no local e, segundos depois, um trem colide com ele. De acordo com a empresa ferroviária, uma testemunha tentou alertar o motorista para que ele rompesse a barreira e saísse da trajetória do trem, mas não obteve sucesso.
Apesar da gravidade da colisão, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. O maquinista do trem, no entanto, precisou ser hospitalizado. Não houve registro de passageiros feridos no incidente.
Após o ocorrido, a concessionária reforçou a orientação de segurança para motoristas: em casos de emergência onde o veículo fique preso sobre os trilhos com um trem se aproximando, a recomendação é romper as barreiras da passagem para liberar a via.
Veja outro ângulo da batida:
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