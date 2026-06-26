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Vídeo: cachorro é resgatado de escombros após terremotos na Venezuela

Equipes de emergência se mobilizam na busca por pessoas e animais soterrados pelo colapso de dezenas de edifícios nos tremores

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 15h42 | Atualizado em 26 jun 2026, 16h07
Cachorro que ficou soterrado após dois fortes terremotos abalarem a Venezuela é resgatado por bombeiros.
Cachorro que ficou soterrado após dois fortes terremotos abalarem a Venezuela é resgatado por bombeiros. (Redes sociais/Reprodução)
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Vídeo: cachorro é resgatado de escombros após terremotos na Venezuela Priorize VEJA no Google

Um cachorro que ficou soterrado após dois fortes terremotos abalarem a Venezuela, na quarta-feira 24, foi resgatado por bombeiros.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais na noite de quinta-feira 25 mostra os socorristas escavando cuidadosamente os destroços até localizar o animal. Antes de concluir o resgate, um dos bombeiros oferece água ao cão, que é retirado dos destroços pouco depois e carregado nos braços por um integrante da equipe.

 

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A operação ocorreu enquanto equipes de emergência venezuelanas e internacionais se mobilizam em diferentes regiões do país sul-americano na busca por pessoas e animais soterrados após o colapso de dezenas de edifícios. A Organização Internacional de Cães de Busca e Resgate (IRO, na sigla em inglês) informou que enviou seis equipes compostas por cães farejadores e seus condutores para auxiliar na localização de sobreviventes nas áreas mais afetadas pelo desastre.

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Destruição

Os dois tremores consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o norte da Venezuela com um intervalo de apenas 39 segundos na noite de quarta-feira, provocando o desabamento dezenas de edifícios em Caracas e muitas outras cidades.

O número de mortos na tragédia subiu para pelo menos 920 nesta sexta-feira, 26, informou o Ministério da Saúde. O Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros — um homem e uma mulher — em decorrência dos terremotos no país vizinho.

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+ Saiba quem são as vítimas estrangeiras dos terremotos na Venezuela

De acordo com estimativas das Nações Unidas, cerca de 50 mil pessoas estão desaparecidas. Segundo previsões do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), até 100 mil pessoas podem ter morrido.

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Nas primeiras horas de quinta-feira, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, declarou estado de emergência. “É uma verdadeira tragédia. Estamos realizando esforços muito intensos para salvar o maior número de vidas que Deus nos permitir”, prometeu.

Os resgates avançam lentamente e ainda há corpos visíveis sob os escombros. O presidente da Assembleia Nacional e irmão da presidente interina, Jorge Rodríguez, afirmou que o governo contabilizou mais de 200 pessoas presas nos destroços de prédios.

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