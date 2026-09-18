Vídeo: Cachorro chama ladrão para brincar durante assalto nos EUA
Golden retriever chegou a abanar rabo para o homem, que invadiu a casa enquanto donos estavam viajando; suspeito foi preso pela polícia
Um vídeo de um golden retriever tentando brincar com um invasor dentro da própria casa viralizou nas redes sociais. O cachorro abanou o rabo e levou um brinquedo até o homem, que acabou preso pela polícia em San Diego, nos Estados Unidos.
O vídeo foi publicado no Instagram na segunda-feira, 14, e acumulou mais de 6,6 milhões de visualizações. As imagens registram toda a ação, desde a entrada do homem na residência até sua prisão pela polícia.
O invasor pulou a cerca da casa e usou uma escada para chegar a uma janela aberta no segundo andar. Depois de entrar, circulou pelos cômodos sem pressa. Em determinado momento, já sem camisa, ele aparece no hall da residência enquanto o golden observa a movimentação.
O cachorro, chamado Nash, então se aproxima do homem com um brinquedo na boca e abana o rabo. O invasor, porém, não demonstra interesse na brincadeira.
Na legenda da publicação, o dono do animal, Dante Rowley, brincou: “Nash é o pior cão de guarda”.
Dante e a noiva, Stephanie, estavam retornando de uma viagem a Chicago quando receberam no aeroporto um alerta de que alguém havia entrado na casa. O casal acionou imediatamente a polícia, que chegou ao endereço cerca de cinco minutos depois.
As câmeras registraram a chegada dos agentes e também a perseguição ao suspeito dentro da residência. Um drone utilizado pela polícia aparece seguindo o homem, que tenta fugir. Na sequência, os policiais entram no imóvel com as armas em punho.
O golden, no entanto, parece não se incomodar com a movimentação e chega a cumprimentar os agentes com o brinquedo na boca. O suspeito acabou detido.
Segundo Rowley, o homem se comportou como se estivesse em casa durante o período em que permaneceu no imóvel. “Ele tirou a camisa, tirou os sapatos, foi até a nossa geladeira e comeu um dos nossos iogurtes”, contou o dono à emissora local Fox San Diego.
De acordo com o relato, o invasor ainda comeu peru e queijo antes de tirar um cochilo dentro da residência. “Pensamos: ‘Uau, ele se comporta muito melhor com aquele cara do que conosco’”, disse Rowley, em tom de brincadeira.