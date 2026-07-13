🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Vídeo: aviões bombeiros pegam água do Sena para tentar apagar megaincêndio ao sul de Paris

Foco sem precedentes de chamas consumiu 800 hectares na floresta de Fontainebleau; 'crise climática mata', alerta premiê espanhol

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 10h37 | Atualizado em 13 jul 2026, 12h39
Um avião anfíbio amarelo e vermelho, com a parte inferior da fuselagem em contato com a água, está sobrevoando um rio. A aeronave está em movimento, levantando pequenas ondas. Ao fundo, uma densa floresta verde margeia o rio sob um céu claro
Avião dos bombeiros recolhe água do Rio Sena (///Reprodução)
Continua após publicidade
Vídeo: aviões bombeiros pegam água do Sena para tentar apagar megaincêndio ao sul de Paris Priorizar nos meus resultados Google

Durante a onda de calor que continua a estender sua trajetória mortal pela Europa, bombeiros franceses tiveram que recorrer à água do rio Sena nesta segunda-feira, 13, para combater um enorme incêndio na floresta de Fontainebleau, ao sul de Paris.

O fogo começou no fim da tarde de domingo 12 na antiga reserva real de caça, situada a cerca de 60 km da capital e hoje pontilhada por vilarejos. O incêndio — incomum devido à sua proximidade com Paris — já consumiu cerca de 800 hectares de floresta.

No domingo, as chamas provocaram o fechamento parcial da rodovia A6, a principal via norte-sul da França, e paralisou importantes linhas ferroviárias. A região de Paris permanece sob o nível máximo de alerta de onda de calor. O prefeito de Fontainebleau, Julien Gondard, disse estar chocado e indignado.

Siga

“Esta área excepcional está sendo consumida pelas chamas; nunca vimos nada parecido”, declarou ele à emissora local ICI Paris Île-de-France. “A floresta é frágil e encontra-se em situação crítica.”

Continua após a publicidade

Aeronaves bombeiras têm captado água do Sena como parte dos esforços para controlar o incêndio que, nesta segunda, continua a se propagar, segundo autoridades locais.

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, disse a repórteres que a polícia investiga se o fogo foi iniciado deliberadamente. Também há focos em outras partes do país, afirmou ele em uma publicação no X (ex-Twitter) no domingo.

Continua após a publicidade

“Crise climática mata”

Não é incomum que florestas entrem em combustão em algumas partes da Europa durante o verão, mas as mudanças climáticas produzem um clima mais quente e seco que cria condições para temporadas de incêndios mais extremas. O fogo também está começando mais cedo no ano e ganhando intensidade: temperaturas mais elevadas vêm acompanhadas por um aumento acentuado no número de incêndios de grande porte, segundo o Sistema Europeu de Informações sobre Incêndios Florestais.

Em grande parte da França e da Espanha, um inverno excepcionalmente chuvoso deixou muita vegetação que rapidamente se transformou em combustível inflamável, à medida que três ondas de calor sucessivas levaram os termômetros para a faixa dos 35°C a 39°C. Nesta segunda, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou o local de um incêndio florestal fatal no sul do seu país e alertou: “A crise climática mata”. Dez pessoas continuam desaparecidas depois que as chamas ceifaram 13 vidas lá na semana passada.

O calor extremo também está causando um excesso de mortes em cidades. Na França, que registrou seu dia mais quente da história em 24 de junho, mais de 2 mil mortes durante a última semana do mês passado foram atribuídas às temperaturas extremas. Além disso, estima-se que mais de 2.700 pessoas tenham morrido na Inglaterra e no País de Gales por causas relacionadas ao calor durante maio e junho.

Continua após a publicidade

Nesta segunda, dados divulgados pela rede EuroMOMO, apoiada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mostraram que houve mais de 10 mil mortes acima do esperado na Europa em apenas uma semana. A maioria das vítimas — mais de 9 mil — tinha 65 anos ou mais.

Essa tendência deve continuar: a Europa é o continente que mais aquece no mundo, com temperaturas subindo mais do que o dobro da média global, de acordo com o Copernicus, observatório de mudanças climáticas da União Europeia.

Publicidade
TAGS:
Aquecimento Global
Clima
Europa
França
Incêndios
incêndios florestais
mudança climática
mudanças climáticas
onda de calor
onda de calor na europa
Paris
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).