Vídeo: ataque a facadas na Times Square deixa um morto e agressora é baleada pela polícia
Outra vítima ficou ferida no episódio aparentemente aleatório, em plena hora do rush na movimentada avenida, que chocou Nova York
Uma mulher esfaqueou duas pessoas na Times Square no fim da tarde de segunda-feira 31, em Nova York. A primeira vítima, um homem de 68 anos, levou uma facada no lado direito do abdômen, mas sobreviveu e encontra-se estável. O outro alvo do ataque, uma mulher de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
De acordo com a comissária de Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), Jessica Tisch, a autora do ataque foi identificada como Pamela Cisneros, de 49 anos, moradora do Queens. Ela estava armada com duas facas e foi baleada pela polícia logo depois de ter esfaqueado as duas vítimas.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Pamela parte para cima das vítimas. As imagens, que são gráficas, expõem que o episódio ocorreu durante um pico de movimento na famosa avenida.
Em uma coletiva de imprensa, o prefeito nova-iorquino, Zohran Mamdani, esclareceu que tanto a suspeita quanto as duas pessoas esfaqueadas foram levadas ao hospital após o crime. No entanto, apenas o homem de 68 anos sobreviveu.
Erin Piacenti, a mulher de 32 anos esfaqueada por Pamela, era funcionária do Bank of America. Em comunicado, a empresa escreveu: “Estamos chocados e profundamente tristes com a trágica perda de nossa colega. Ela era uma integrante valiosa da equipe e fará muita falta. Nossos corações estão com sua família e todos os seus entes queridos”.
Dinâmica do crime
Em uma coletiva de imprensa ao lado do prefeito da cidade, Tisch esclareceu que a central de atendimento da NYPD recebeu ligações a partir das 16h24 locais (17h24 em Brasília) denunciando o crime. Segundo os depoimentos, uma mulher estava andando pela Sétima Avenida, perto da Times Square, ameaçando as pessoas com duas facas na mão.
A comissária contou que Pamela abordou primeiro um homem que estava parado em frente à saída do metrô com sua esposa, esperando para atravessar a rua. “Uma testemunha que estava no local disse aos investigadores que viu a mulher tirar duas facas de uma sacola vermelha antes de se aproximar deles”, acrescentou ela.
Após ser atingido pela faca no lado direito do abdômen, o homem foi socorrido e levado ao Hospital Bellevue.
Depois disso, a autora do crime continuou caminhando pela Sétima Avenida em direção à Rua 42, onde esfaqueou a segunda vítima. Após desferir golpes contra Erin Piacenti, ela seguiu andando pela Sétima Avenida, onde foi encontrada pela polícia, que tentou convencê-la a entregar as facas. Segundo Tisch, agentes conversaram com ela durante quatro minutos, mas Pamela se recusou a colaborar.
“Durante o encontro, ela disse aos policiais: ‘Não vou soltar nada, prefiro matar vocês dois’. Ela repetiu: ‘Vou matar vocês'”, disse a comissária da NYPD, acrescentando que, quando a agressora apontou a faca em direção aos policiais, eles usaram armas de choque contra ela.
Apesar da tentativa de contê-la, a suspeita continuou avançando em sua direção. Em seguida, os agentes balearam Pamela com fogo real.
A suspeita foi posteriormente identificada moradora do Queens, na cidade de Nova York. A mulher de 49 anos nunca havia sido presa anteriormente, mas tinha um “histórico documentado de problemas de saúde mental com o NYPD, com um incidente em 2018 e outro em 2019”, acrescentou Tisch.