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Vídeo: ataque a facadas na Times Square deixa um morto e agressora é baleada pela polícia

Outra vítima ficou ferida no episódio aparentemente aleatório, em plena hora do rush na movimentada avenida, que chocou Nova York

Por Luiza Zubelli 1 set 2026, 15h59
Mulher de blusa salmão e calça jeans, com bolsa transversal, em pé na calçada, olhando para um lixo reciclável. Ao fundo, policiais e pessoas transitam em uma rua movimentada com carros e táxis amarelos, sob prédios com letreiros luminosos
Pamelas Cineros, de 49 anos, com duas facas na mão (Redes sociais/Reprodução)
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Uma mulher esfaqueou duas pessoas na Times Square no fim da tarde de segunda-feira 31, em Nova York. A primeira vítima, um homem de 68 anos, levou uma facada no lado direito do abdômen, mas sobreviveu e encontra-se estável. O outro alvo do ataque, uma mulher de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. 

De acordo com a comissária de Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), Jessica Tisch, a autora do ataque foi identificada como Pamela Cisneros, de 49 anos, moradora do Queens. Ela estava armada com duas facas e foi baleada pela polícia logo depois de ter esfaqueado as duas vítimas. 

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Pamela parte para cima das vítimas. As imagens, que são gráficas, expõem que o episódio ocorreu durante um pico de movimento na famosa avenida.

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Em uma coletiva de imprensa, o prefeito nova-iorquino, Zohran Mamdani, esclareceu que tanto a suspeita quanto as duas pessoas esfaqueadas foram levadas ao hospital após o crime. No entanto, apenas o homem de 68 anos sobreviveu. 

Erin Piacenti, a mulher de 32 anos esfaqueada por Pamela, era funcionária do Bank of America. Em comunicado, a empresa escreveu: “Estamos chocados e profundamente tristes com a trágica perda de nossa colega. Ela era uma integrante valiosa da equipe e fará muita falta. Nossos corações estão com sua família e todos os seus entes queridos”.

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Dinâmica do crime

Em uma coletiva de imprensa ao lado do prefeito da cidade, Tisch esclareceu que a central de atendimento da NYPD recebeu ligações a partir das 16h24 locais (17h24 em Brasília) denunciando o crime. Segundo os depoimentos, uma mulher estava andando pela Sétima Avenida, perto da Times Square, ameaçando as pessoas com duas facas na mão. 

A comissária contou que Pamela abordou primeiro um homem que estava parado em frente à saída do metrô com sua esposa, esperando para atravessar a rua. “Uma testemunha que estava no local disse aos investigadores que viu a mulher tirar duas facas de uma sacola vermelha antes de se aproximar deles”, acrescentou ela. 

Após ser atingido pela faca no lado direito do abdômen, o homem foi socorrido e levado ao Hospital Bellevue.

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Depois disso, a autora do crime continuou caminhando pela Sétima Avenida em direção à Rua 42, onde esfaqueou a segunda vítima. Após desferir golpes contra Erin Piacenti, ela seguiu andando pela Sétima Avenida, onde foi encontrada pela polícia, que tentou convencê-la a entregar as facas. Segundo Tisch, agentes conversaram com ela durante quatro minutos, mas Pamela se recusou a colaborar.

“Durante o encontro, ela disse aos policiais: ‘Não vou soltar nada, prefiro matar vocês dois’. Ela repetiu: ‘Vou matar vocês'”, disse a comissária da NYPD, acrescentando que, quando a agressora apontou a faca em direção aos policiais, eles usaram armas de choque contra ela.

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Apesar da tentativa de contê-la, a suspeita continuou avançando em sua direção. Em seguida, os agentes balearam Pamela com fogo real.

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A suspeita foi posteriormente identificada moradora do Queens, na cidade de Nova York. A mulher de 49 anos nunca havia sido presa anteriormente, mas tinha um “histórico documentado de problemas de saúde mental com o NYPD, com um incidente em 2018 e outro em 2019”, acrescentou Tisch.

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