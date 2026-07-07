🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Vídeo: arranha-céu entra em risco de colapso no meio de Nova York e polícia esvazia ruas

Prédio ficou instável após duas colunas cederem durante obra e continua tremendo; bombeiros criam zona de exclusão perto de sede da ONU

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 15h40 | Atualizado em 7 jul 2026, 16h27
Equipes de resgate e policiais isolam uma área urbana com fitas amarelas de segurança. Bombeiros com capacetes e uniformes escuros com faixas refletivas, e policiais de uniforme preto, estão em pé na calçada. Ao fundo, um caminhão de bombeiros vermelho e edifícios com janelas retangulares. A cena sugere uma emergência ou investigação.
Bombeiros da Cidade de Nova York (NYFD) respondem a uma ocorrência em um prédio que foi evacuado em Manhattan (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)
Continua após publicidade
Vídeo: arranha-céu entra em risco de colapso no meio de Nova York e polícia esvazia ruas Priorize VEJA no Google

O colapso de duas colunas estruturais em um arranha-céu em obras no centro de Manhattan mobilizou uma grande operação de emergência em Nova York nesta terça-feira, 7. O edifício permanece instável e continua tremendo, segundo as autoridades, que esvaziaram hotéis, lojas, prédios residenciais e ruas nas proximidades.

O prédio de 38 andares fica na East 42nd Street, entre o Grand Central Terminal e a sede das Nações Unidas. Antiga matriz da farmacêutica Pfizer, o edifício passa por uma ampla reforma para ser convertido em um prédio residencial. As obras incluíam a ampliação da parte mais baixa da estrutura. Até o momento, não há informações sobre a causa da falha estrutural.

Segundo o Departamento de Bombeiros de Nova York (FDNY, na sigla em inglês), as equipes encontraram duas colunas rompidas entre os andares 21 e 22 e identificaram afundamentos dos pisos entre os níveis 21 e 26. Cerca de 130 bombeiros e profissionais do serviço de emergência médica foram mobilizados para atender à ocorrência.

Em comunicado, o FDNY informou que aproximadamente 40 unidades participaram da operação e que, até o momento, não há registro de feridos. Todos os trabalhadores que estavam no edifício foram retirados em segurança.

Continua após a publicidade

‘Zona de colapso’

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, descreveu a situação como “extremamente grave” e afirmou que o prédio continuou apresentando movimentações mesmo após a chegada das equipes de emergência.

Diante da instabilidade, os bombeiros criaram uma “zona de colapso” ao redor do edifício. Segundo a comissária do FDNY, Lillian Bonsignore, a medida levou ao bloqueio de ruas e à evacuação preventiva dos imóveis vizinhos enquanto engenheiros avaliam as condições da estrutura.

O chefe do departamento do FDNY, John Esposito, afirmou que a principal preocupação é um eventual desabamento localizado, e não o colapso completo do prédio.

Continua após a publicidade

“Por se tratar de uma estrutura de aço, não esperamos um colapso total, mas sim um desabamento localizado. Ainda assim, esse continua sendo o risco que estamos monitorando”, disse durante coletiva de imprensa.

Segundo Esposito, as vigas de aço começaram a se curvar sob o peso da estrutura, o que levou à evacuação imediata do edifício e dos imóveis vizinhos. “O prédio continuou se movendo desde que chegamos ao local”, afirmou.

Continua após a publicidade

O Departamento de Edificações de Nova York mantém engenheiros no local para investigar as causas da falha estrutural e determinar quando a área poderá ser considerada segura.

Publicidade
TAGS:
Bombeiros
Incêndios
Nova York
Polícia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).