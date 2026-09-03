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Vídeo: Alemanha testa míssil balístico israelense em meio a tensão com a Rússia

Míssil Lora é capaz de atingir alvos a uma distância de até 500 quilômetros, segundo o Ministério da Defesa alemão

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 19h08
Alemanha testa míssil balístico israelense no Atlântico Norte.
Alemanha testa míssil balístico israelense no Atlântico Norte. (Israel Aerospace Industries/Reprodução)
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A Alemanha realizou um teste de um míssil balístico israelense no Atlântico Norte durante esta semana, informaram autoridades militares alemãs e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na quarta-feira 2, em um momento de crescente tensão com a Rússia.

O armamento testado foi o Lora, produzido pela Israel Aerospace Industries, capaz de atingir alvos a uma distância de até 500 quilômetros, segundo o Ministério da Defesa da Alemanha.

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O chefe da Marinha alemã, Jan Christian Kaack, classificou o teste como bem-sucedido. “Nossas unidades podem empregar o sistema com sucesso, e seu alcance potencial supera tudo o que vimos até agora”, afirmou ele em um comunicado, acrescentando que, “em termos de proteção da Alemanha e de nossos aliados, este teste marca um novo capítulo na dissuasão e na preparação para a defesa marítima.”

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O país europeu não possui atualmente mísseis balísticos em seu arsenal, embora participe de projetos internacionais para desenvolver armas de longo alcance e avalie alternativas para adquirir esse tipo de equipamento.

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Tensões com Moscou

O teste ocorreu pouco depois da Alemanha culpar formalmente Moscou por um “ataque híbrido” com drones em seu território, ao passo que a cidade alemã de Munique registrou, também nesta quinta, um ataque incendiário contra um prédio que abriga empresas do setor militar.

Após investigação, Berlim concluiu que a Rússia estava por trás de um drone carregado de explosivos que visava carregamentos de munição com destino a Kiev no aeroporto de Leipzig, em agosto. As autoridades alemãs também apontaram os russos como responsáveis pelo ataque contra uma subestação de energia elétrica perto de uma usina termelétrica na última terça-feira, 1º de setembro.

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Nesta quinta, a polícia alemã prendeu dois cidadãos búlgaros suspeitos de lançar dispositivos incendiários contra um prédio em Munique que abriga fabricantes do setor militar, como a Rohde & Schwarz, empresa de tecnologia que fornece equipamentos para as Forças Armadas da Alemanha e de outros países.

“O complexo de edifícios abriga várias empresas de armamento, então presumimos que haja uma motivação política”, disse o porta-voz da polícia, que se recusou a fornecer detalhes sobre as companhias ali alojadas.

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+ Inteligência alemã encontra esconderijo de armas perto de Berlim e suspeita de ação russa

As autoridades iniciaram uma busca e prenderam um homem de 38 anos e uma mulher de 28, ambos cidadãos da Bulgária, em um posto de gasolina em Munique. O governo alemão vem acusando a Rússia de recrutar “agentes de baixo escalão”, geralmente pessoas que recebem pequenas quantias em dinheiro e têm pouco treinamento, para realizar tais ataques de sabotagem.

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A União Europeia anunciou na quarta-feira que convocou o principal representante diplomático russo junto ao bloco após o incidente em Leipzig. Berlim, por sua vez, anunciou medidas de represália contra Moscou. O presidente russo, Vladimir Putin, por sua vez, afirmou que a Alemanha cometeu “um erro grave” ao culpar seu país pelo episódio no aeroporto.

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