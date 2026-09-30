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Vídeo: adolescente é atropelada ao vivo durante reportagem sobre outro acidente na Polônia

Câmera da emissora TVP Info registrou colisão; jovem de 14 anos estava em patinete elétrico e sofreu apenas escoriações, segundo polícia

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 15h32
Jovem repórter de óculos e barba, vestindo camisa branca, suéter azul e jaqueta bege, segura um microfone preto, falando para a câmera. Ao fundo, uma pessoa em movimento rápido, borrada, parece ser atingida por um carro. A cena ocorre em uma área arborizada com uma estrada. Uma faixa vermelha na parte inferior da tela exibe o texto POTRĄCENIE 14-LATKI NA HULAJNODZE (Atropelamento de uma menina de 14 anos em patinete) e outras informações em polonês
Repórter contou que ouviu um forte estrondo enquanto estava no ar  (TVP/Reprodução)
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Uma adolescente de 14 anos foi atropelada enquanto uma equipe de televisão transmitia ao vivo uma reportagem sobre outro acidente, em Kościerzyna, no norte da Polônia. O momento da colisão foi registrado pela câmera da TVP Info, a poucos metros do repórter Milosz Sieliwończyk, que falava sobre a morte de um menino de 3 anos em um acidente ocorrido horas antes na mesma cidade.

A jovem trafegava de patinete elétrico pela rua Kartuska quando um carro que fazia uma conversão atingiu seu veículo. Nas imagens, ela bate contra o para-brisa, passa sobre o teto do automóvel e cai na pista. O impacto estilhaçou o vidro dianteiro do carro.

 

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Sieliwończyk contou que ouviu um forte estrondo enquanto estava no ar e, ao se virar, viu o carro se afastando e a adolescente caída no chão. O repórter pediu ao cinegrafista que continuasse gravando, o que permitiu registrar o veículo e sua placa antes que ele deixasse o local. A informação foi posteriormente repassada à polícia.

A equipe interrompeu a cobertura para prestar socorro e acionou o serviço de emergência. Segundo o repórter, a adolescente estava consciente, mas inicialmente tinha dificuldade para permanecer em pé. Ela pediu que sua mãe fosse chamada, e a mulher chegou poucos minutos depois. Os socorristas também foram acionados e chegaram ao local em cerca de três minutos.

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Apesar da violência da colisão, a adolescente não sofreu ferimentos graves. Segundo informações divulgadas posteriormente pela polícia, ela teve apenas pequenas escoriações e não precisou ser hospitalizada, sendo entregue aos cuidados da mãe. Uma publicação inicial da imprensa local havia informado que a jovem seria levada a um hospital para exames, mas a atualização das autoridades apontou que a internação não foi necessária.

O motorista deixou o local logo após o atropelamento, mas voltou alguns minutos depois. Segundo relatos do repórter, dois homens saíram do veículo e perguntaram se haviam sido eles que atingiram a adolescente. O homem identificado como condutor afirmou que não havia visto a menina.

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A polícia identificou o motorista como um jovem de cerca de 20 anos. Ele estava sóbrio, mas não tinha autorização para dirigir. As circunstâncias da colisão continuam sendo investigadas pelas autoridades polonesas.

A reportagem inicial

A equipe da TVP Info estava em Kościerzyna no sábado, 26, para cobrir a morte de um menino de 3 anos. A criança havia sido encontrada presa sob um veículo em uma propriedade na rua Kartuska e morreu apesar das tentativas de reanimação.

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Enquanto Sieliwończyk relatava o caso diante das câmeras, o segundo acidente ocorreu poucos metros atrás dele. A câmera acabou registrando toda a colisão e também o momento em que o veículo se afastou do local.

O caso da adolescente e as circunstâncias do atropelamento estão sendo investigados pela polícia.

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