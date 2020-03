Vice-presidente dos EUA, Mike Pence fará teste para o novo coronavírus

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, anunciou neste sábado (21) que fará teste para o novo coronavírus. Segundo Pence, a decisão foi tomada após saber que um de seus colaboradores foi diagnosticado com resultado positivo para a doença. O vice-presidente, no entanto, afirmou que nem o presidente Donald Trump tiveram contato recentemente com esse funcionário.

“Rastreamos todos os contatos e, embora o médico da Casa Branca tenha dito que não há motivos para crer que estive exposto e não é necessário fazer o teste, eu e minha esposa faremos o teste nesta tarde“, declarou Pence em uma coletiva à imprensa sobre a pandemia de coronavírus, realizada na Casa Branca.

“Nem o presidente nem eu tivemos contato direto com este funcionário, que se encontra bem”, afirmou o vice-presidente.

(Com AFP)