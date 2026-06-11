Vice-presidente dos EUA diz que Netanyahu ‘cometeu alguns erros’ na guerra com Irã

A declaração ocorre em meio a um momento de tensão entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e Netanyahu. Nas últimas semanas, o relacionamento entre os dois líderes foi colocado à prova pelo conflito com o Irã. Segundo o site estadunidense Axios, Trump chegou a classificar o premiê israelense como “louco” durante uma conversa telefônica.

Continua após a publicidade

O atrito aumentou após Netanyahu autorizar ataques contra alvos iranianos no último fim de semana, contrariando a posição defendida pela Casa Branca.

Nesta quarta-feira, o partido governista Likud informou que Netanyahu vai disputar a reeleição nas eleições legislativas previstas para ocorrer neste ano. A confirmação foi feita horas depois de Trump afirmar que não sabia se o aliado pretendia concorrer novamente ao cargo.

Em uma breve nota, a sigla afirmou que o premiê israelense será candidato e acrescentou que, “com a ajuda de Deus”, sairá vencedor do pleito. Embora a eleição ainda não tenha sido formalmente convocada, a legislação do país determina que a votação ocorra até outubro.