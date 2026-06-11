Vice-presidente dos EUA diz que Netanyahu ‘cometeu alguns erros’ na guerra com Irã
JD Vance reconheceu que interesses americanos e de Israel nem sempre estão alinhados
O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, reconheceu que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “cometeu alguns erros” relacionados à guerra no Irã. A declaração foi antecipada nesta quarta-feira, 11, em um trecho de uma entrevista à CBS News que vai ao ar no próximo domingo.
Questionado se Netanyahu cometeu erros em sua forma de trabalhar com Washington em relação ao Irã, o vice-presidente americano respondeu: “Certamente ele errou em algumas coisas”, sem especificar quais. “Às vezes é melhor manter essas conversas em privado”, acrescentou.
Apesar das críticas, Vance ressaltou que Israel continua sendo um parceiro estratégico dos Estados Unidos e elogiou a postura de Netanyahu na defesa dos interesses israelenses.
A declaração ocorre em meio a um momento de tensão entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e Netanyahu. Nas últimas semanas, o relacionamento entre os dois líderes foi colocado à prova pelo conflito com o Irã. Segundo o site estadunidense Axios, Trump chegou a classificar o premiê israelense como “louco” durante uma conversa telefônica.
O atrito aumentou após Netanyahu autorizar ataques contra alvos iranianos no último fim de semana, contrariando a posição defendida pela Casa Branca.
Nesta quarta-feira, o partido governista Likud informou que Netanyahu vai disputar a reeleição nas eleições legislativas previstas para ocorrer neste ano. A confirmação foi feita horas depois de Trump afirmar que não sabia se o aliado pretendia concorrer novamente ao cargo.
Em uma breve nota, a sigla afirmou que o premiê israelense será candidato e acrescentou que, “com a ajuda de Deus”, sairá vencedor do pleito. Embora a eleição ainda não tenha sido formalmente convocada, a legislação do país determina que a votação ocorra até outubro.