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Vice-presidente dos EUA diz que Netanyahu ‘cometeu alguns erros’ na guerra com Irã

JD Vance reconheceu que interesses americanos e de Israel nem sempre estão alinhados

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 10h59
O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance
O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance (Andrew Harnik/Getty Images)
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Vice-presidente dos EUA diz que Netanyahu ‘cometeu alguns erros’ na guerra com Irã Priorize VEJA no Google

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, reconheceu que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “cometeu alguns erros” relacionados à guerra no Irã. A declaração foi antecipada nesta quarta-feira, 11, em um trecho de uma entrevista à CBS News que vai ao ar no próximo domingo.

Questionado se Netanyahu cometeu erros em sua forma de trabalhar com Washington em relação ao Irã, o vice-presidente americano respondeu: “Certamente ele errou em algumas coisas”, sem especificar quais. “Às vezes é melhor manter essas conversas em privado”, acrescentou.

Segundo Vance, os interesses dos EUA e de Israel nem sempre estão alinhados, apesar da parceria histórica entre os países. “Às vezes temos interesses perfeitamente alinhados. Outras vezes temos interesses que não coincidem”, disse ele, de acordo com um vídeo publicado no X pelo canal CBS News.
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Apesar das críticas, Vance ressaltou que Israel continua sendo um parceiro estratégico dos Estados Unidos e elogiou a postura de Netanyahu na defesa dos interesses israelenses.

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A declaração ocorre em meio a um momento de tensão entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e Netanyahu. Nas últimas semanas, o relacionamento entre os dois líderes foi colocado à prova pelo conflito com o Irã. Segundo o site estadunidense Axios, Trump chegou a classificar o premiê israelense como “louco” durante uma conversa telefônica.

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O atrito aumentou após Netanyahu autorizar ataques contra alvos iranianos no último fim de semana, contrariando a posição defendida pela Casa Branca.

Nesta quarta-feira, o partido governista Likud informou que Netanyahu vai disputar a reeleição nas eleições legislativas previstas para ocorrer neste ano. A confirmação foi feita horas depois de Trump afirmar que não sabia se o aliado pretendia concorrer novamente ao cargo.

Em uma breve nota, a sigla afirmou que o premiê israelense será candidato e acrescentou que, “com a ajuda de Deus”, sairá vencedor do pleito. Embora a eleição ainda não tenha sido formalmente convocada, a legislação do país determina que a votação ocorra até outubro.

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