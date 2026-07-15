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Vice-presidente da Argentina chama ingleses de ‘piratas usurpadores’ antes de semifinal da Copa

Victoria Villarruel relacionou a partida de futebol às Ilhas Malvinas, cujo controle territorial é alvo de disputa histórica entre os países

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 13h10 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h19
A vice-presidente da Argentina, Victoria Villarruel, no Congresso Nacional em Buenos Aires, Argentina, em 15 de setembro de 2024.
A vice-presidente da Argentina, Victoria Villarruel, no Congresso Nacional em Buenos Aires, Argentina, em 15 de setembro de 2024. (Tomas F. Cuesta/Bloomberg/Getty Images)
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Vice-presidente da Argentina chama ingleses de ‘piratas usurpadores’ antes de semifinal da Copa Priorizar nos meus resultados Google

Às vésperas da semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Inglaterra, a vice-presidente argentina, Victoria Villarruel, elevou o tom político do confronto ao chamar os ingleses de “piratas usurpadores” e relacionar a partida à disputa pela soberania das Ilhas Malvinas.

“Amanhã (nesta quarta-feira) jogaremos contra os piratas usurpadores. Não é apenas mais uma partida”, escreveu a vice-presidente em uma publicação na rede social X (ex-Twitter) nesta terça-feira, 14.

Filha de um militar veterano da Guerra das Malvinas, que ocorreu em 1982, Villarruel também fez um apelo nacionalista: “Vai, Argentina! Porque até o último suspiro vamos reivindicar o que é nosso!”. 

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“Não vou ser politicamente correta nem peito frio, contra os ingleses sempre é algo a mais. São as malvinas, é o Diego, é a última de Leo e é botar freio nos invasores”, acrescentou ela.

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Na publicação, Villarruel ainda fez referência a Diego Maradona e à vitória da Argentina sobre a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, quando o ex-craque marcou os históricos gols conhecidos como “o gol do século” e o polêmico “mão de Deus”.

A declaração da vice-presidente contrasta com a postura adotada pelo técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, e por diversos jogadores, que buscaram afastar o componente político e histórico da partida. “É uma partida de futebol, não tem outra forma de dizer. Então, misturar seria uma loucura”, afirmou o treinador.

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Também na terça-feira, a ministra da Segurança da Argentina, Alejandra Monteoliva, informou que, por determinação do esquema de segurança dos Estados Unidos para o jogo, torcedores argentinos não poderão entrar no estádio com bandeiras ou outros objetos que façam referência às Ilhas Malvinas.

A partida entre as seleções inglesa e argentina acontece às 16h desta quarta-feira no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A seleção que se classificar vai enfrentar a Espanha na grande final, que está marcada para domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York/Nova Jersey.

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