Vice-presidente da Argentina chama ingleses de ‘piratas usurpadores’ antes de semifinal da Copa

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A vice-presidente argentina, Victoria Villarruel, acirrou os ânimos para a semifinal da Copa do Mundo entre Argentina e Inglaterra, chamando os ingleses de “piratas usurpadores” e ligando o jogo à disputa pelas Ilhas Malvinas. A declaração contrasta com a postura da seleção, que busca despolitizar a partida. Entenda a polêmica.

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Às vésperas da semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Inglaterra, a vice-presidente argentina, Victoria Villarruel, elevou o tom político do confronto ao chamar os ingleses de “piratas usurpadores” e relacionar a partida à disputa pela soberania das Ilhas Malvinas.

“Amanhã (nesta quarta-feira) jogaremos contra os piratas usurpadores. Não é apenas mais uma partida”, escreveu a vice-presidente em uma publicação na rede social X (ex-Twitter) nesta terça-feira, 14.

Filha de um militar veterano da Guerra das Malvinas, que ocorreu em 1982, Villarruel também fez um apelo nacionalista: “Vai, Argentina! Porque até o último suspiro vamos reivindicar o que é nosso!”.

“Não vou ser politicamente correta nem peito frio, contra os ingleses sempre é algo a mais. São as malvinas, é o Diego, é a última de Leo e é botar freio nos invasores”, acrescentou ela.

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Na publicação, Villarruel ainda fez referência a Diego Maradona e à vitória da Argentina sobre a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, quando o ex-craque marcou os históricos gols conhecidos como “o gol do século” e o polêmico “mão de Deus”.

A declaração da vice-presidente contrasta com a postura adotada pelo técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, e por diversos jogadores, que buscaram afastar o componente político e histórico da partida. “É uma partida de futebol, não tem outra forma de dizer. Então, misturar seria uma loucura”, afirmou o treinador.

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Também na terça-feira, a ministra da Segurança da Argentina, Alejandra Monteoliva, informou que, por determinação do esquema de segurança dos Estados Unidos para o jogo, torcedores argentinos não poderão entrar no estádio com bandeiras ou outros objetos que façam referência às Ilhas Malvinas.

A partida entre as seleções inglesa e argentina acontece às 16h desta quarta-feira no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. A seleção que se classificar vai enfrentar a Espanha na grande final, que está marcada para domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova York/Nova Jersey.

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