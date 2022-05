Vice-prefeito de Paris se desculpa pelo caos em final da Liga dos Campeões

O vice-prefeito de Paris e encarregado da gestão de esportes na capital francesa, Pierre Rabadan, pediu desculpas nesta terça-feira, 31, pelo caos instaurado na cidade antes da final da Liga dos Campeões da Europa entre Liverpool e Real Madrid no Stade de France, no último sábado.

Em entrevista à rede britânica BBC, o político, que também foi a autoridade local responsável pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, disse que não esteve envolvido diretamente no planejamento de segurança do estádio. Mesmo assim, reconheceu e lamentou a situação.

We have found over 30-40 French youths in the C and D blocks of the Stade de France who have stormed the stadium. This is not the fault of Liverpool fans. #bbcnews #bbcfootball#championsleague @liverpoolfc pic.twitter.com/NWlxrWLlZ4 — Dr Sach Mohan (@SachMohan) May 28, 2022

“A primeira coisa que preciso fazer aqui é pedir desculpas pelos acontecimentos do último sábado”, disse ele.

O início da partida foi adiado em mais de 30 minutos devido a enormes filas formadas pelos torcedores do Liverpool, da Inglaterra, que esperavam para entrar no estádio. Segundo funcionários do Stade de France, mais de 2.800 ingressos falsos foram encontrados entre os fãs.

A Uefa, que representa as associações de futebol da Europa, também culpou “milhares de torcedores com ingressos falsos”. O órgão anunciou uma investigação sobre o ocorrido junto à polícia francesa e à Federação Francesa de Futebol.

Liverpool fans trying to escape a potential crush situation before the Champions League Final at the Stade De France. They’re hopping the barrier out of a genuine fear for their lives & safety. pic.twitter.com/UrsyOtUDob — Imani W ♥️⚽️🔴🟢⚫️ (@imanilfc) May 30, 2022

Segundo o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, o número de torcedores com ingressos falsos pode ter chegado a algo entre 30.000 a 40.000, naquilo que chamou de “fraude maciça, em escala industrial e organizada com bilhetes falsos”.

Durante a confusão, e a poucos minutos de começar o jogo, muitos torcedores, com ingressos ou não, começaram a escalar as grandes para entrar no estádio. A polícia respondeu com bombas de fumaça e gás lacrimogêneo, inclusive em áreas onde havia a presença de crianças.

Para alguns dos espectadores presentes, incluindo jornalistas, “toda a operação policial antes do jogo era ineficiente”.

“Eu e três colegas de equipes recebemos gás lacrimogêneo sem nenhum motivo pela polícia francesa”, disse Kaveh Solhekol, chefe de reportagem da Sky Sports News. “A situação aqui é muito estranha. Acredito que há muitas pessoas que vieram ao estádio sem ingressos. Alguns parecem ser jovens franceses (…) Nada foi feito da maneira correta”.

Já o ex-atacante inglês Gary Lineker, que participou do evento como comentarista de uma emissora de TV, foi duro em suas críticas.

“Não tenho certeza se é possível ter um evento mais mal organizado mesmo se você tentar. Absolutamente caótico e perigoso”, escreveu em suas redes sociais.

O Liverpool, que acabou derrotado por 1 x 0 na final do campeonato, pediu uma investigação formal sobre o acontecimento, se dizendo “profundamente decepcionado com problemas de entrada no estádio”.

“Esta é a maior partida do futebol europeu e torcedores não deveriam passar pelas cenas que testemunhamos”.

