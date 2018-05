Vice dos EUA diz que há esperança para americanos detidos no Irã

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, sugeriu em entrevista nesta quinta-feira (10) que há esperança de que americanos detidos no Irã possam retornar ao seu país após a libertação de três prisioneiros da Coreia do Norte.

Durante entrevista ao programa Face The Nation, da CBS News, Pence afirmou que o governo de Donald Trump está “sempre interessado em oportunidades para trazer americanos para casa” e lembrou que os Estados Unidos enviaram uma mensagem ao Irã na última semana ao se retirarem do acordo nuclear.

Ao ser questionado se a decisão de Trump de abandonar o pacto não poderia prejudicar as negociações para a libertação dos prisioneiros, o vice-presidente afirmou que seu governo está se “engajando na possibilidade de um novo acordo que pode criar oportunidades para abordar a questão dos americanos detidos no Irã”.

Pence disse ainda que a nova tentativa de acordo poderia auxiliar também no monitoramento da “extraordinária influência maligna” e do apoio a grupos terroristas exercidos pelo Irã no Oriente Médio.

Durante a madrugada, Pence e Trump receberam os três americanos libertados pela Coreia do Norte. Os cidadãos, nascidos na Coreia do Sul, mas naturalizados americanos, permaneceram presos em Pyongyang por meses e foram libertados durante a visita do Secretário de Estado, Mike Pompeo, a Kim Jong-un.

Dois dos libertados, o especialista agrícola Kim Hak-song e o ex-professor Tony Kim, foram detidos em 2017, enquanto Kim Dong-chul, empresário e pastor, havia sido sentenciado a dez anos de trabalhos forçados em 2016. Pyongyang lhes concedeu uma anistia, afirmou um funcionário americano.