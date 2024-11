Vice diz que encomendou o assassinato do presidente das Filipinas caso seja morta

A vice-presidente filipina Sara Duterte disse em uma coletiva neste sábado, 23, que instruiu um assassino a matar o presidente Ferdinand Marcos Jr. caso ela própria seja morta. “Eu falei com uma pessoa. Eu disse: ‘se eu for morta, vá matar BBM (Marcos), Liza Araneta (primeira dama) e Martin Romualdez (presidente da câmara). Não é brincadeira”, ameaçou ela, acrescentando que a pessoa em questão aceitou a proposta e que a ordem é que “não pare até matá-los”.

A declaração veio de um comentário que afirmava que a vice-presidente estaria em “território inimigo”. Em resposta, Duterte afirmou que não é preciso se preocupar com a sua segurança, e revelou o plano de matar o trio caso seja assassinada — sem citar, no entanto, uma ameaça direta à sua vida. No país, presidente e vice são eleitos separadamente, e não precisam integrar a mesma chapa. No caso de Duterte e Marcos, os dois são representantes de duas dinastias poderosas da política das Filipinas — o presidente é filho do ex-ditador Ferdinand Marcos, e a vice é rebenta de Rodrigo Duterte, antecessor de Marcos Jr no cargo. O mandato começou em 2022, e os dois entraram em diversos embates desde então.

Diante da fala da vice, o gabinete de comunicações presidenciais disse que qualquer ameaça à vida do presidente deve ser levada à serio. “Atuando com base na declaração clara e inequívoca da Vice-Presidente de que ela contratou um assassino para matar o Presidente se uma suposta conspiração contra ela tivesse sucesso, a Secretária Executiva encaminhou esta ameaça ativa ao Comando de Segurança Presidencial para ação adequada imediata”, diz a nota.