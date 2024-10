Vice de Trump nega que republicano tenha perdido para Biden na eleição presidencial de 2020

Vice de Donald Trump na chapa republicana na corrida à Casa Branca, J.D. Vance disse durante comício na Pensilvânia na quarta-feira, 16, que o ex-presidente “não” perdeu a eleição presidencial de 2020, vencida pelo o atual presidente, Joe Biden.

Questionado por um repórter se o republicano havia ou não perdido a eleição há quatro anos, Vance disse: “Na eleição de 2020, respondi a esta pergunta diretamente um milhão de vezes: Não. Acho que há sérios problemas em 2020”.

“Então, Donald Trump perdeu a eleição? Não pelas palavras que eu usaria, ok?”, acrescentou.

A resposta foi a mais direta do senador de Ohio, que vinha se desviando de perguntas sobre se Trump perdeu ou não a eleição de 2020 desde que se tornou companheiro de chapa do candidato republicano em julho, alegando que estava focado no futuro.

“Eu realmente não poderia me importar menos se você concorda ou discorda de mim sobre essa questão”, continuou Vance. “Porque o que a mídia fará, eles se concentrarão nos processos judiciais ou se concentrarão em alguma teoria maluca da conspiração. O que eu sei que verificavelmente aconteceu é que, em 2020, grandes empresas de tecnologia censuraram os americanos a não falar sobre coisas como a história do laptop Hunter Biden. E isso teve uma grande, grande consequência na eleição.”

Continua após a publicidade

Após ser pressionado sobre por que ele finalmente respondeu que não acredita que Trump perdeu a eleição de 2020, Vance afirmou que já havia respondido à pergunta anteriormente e que a mídia americana deveria se concentrar nos problemas enfrentados pelos eleitores durante o mandato de Biden e da vice-presidente Kamala Harris nos últimos três anos e meio.

Em resposta à declaração do republicano, o porta-voz da campanha de Harris, Matt Corridoni, disse em um comunicado que Vance “finalmente admitiu que nega os resultados das eleições de 2020”.

“Como o governador (Tim) Walz disse no palco do debate semanas atrás, Donald Trump escolheu Vance por esse exato motivo – ele sabe que Vance será um soldado leal na busca de Trump por um poder absoluto, descontrolado e ilimitado”, acrescentou Corridoni.