Veterano de guerra ateia fogo em si mesmo em protesto nos EUA

Um veterano de guerra dos Estados Unidos ateou fogo em si mesmo do lado de fora da sede da Câmara Estadual da Geórgia, no centro de Atlanta, e sofreu queimaduras em grande parte do corpo, segundo autoridades locais.

As investigações preliminares indicam que o veterano, que ainda não foi identificado, chegou com fogos de artifícios e outros tipos de artefatos incendiários preso ao seu corpo e, após um breve protesto, ateou fogo em si mesmo, de acordo com a Patrulha Estadual da Geórgia.

O homem, de 58 anos, estava protestando contra o atual sistema de auxílio aos veteranos de guerra dos Estados Unidos, segundo afirmou o delegado Mark McDonough ao jornal The Washington Post, sem dar mais detalhes.

“Ele tinha amarrado algum tipo de artefato incendiário com fogos e se molhou com algum tipo de líquido inflamável”, disse McDonough à emissora local de notícias WSB-TV.

Um policial que estava na região conseguiu apagar o fogo com um extintor e o homem foi transferido ao hospital Grady com queimaduras em até 90% do seu corpo.

As autoridades mantêm bloqueadas várias ruas próximas à Câmara Estadual e evacuaram vários edifícios para descartar que haja mais explosivos, depois que encontraram uma mensagem no para-brisas do carro do veterano que pedia que ligassem para um número de telefone.

A polícia temia que o bilhete estivesse conectado a um segundo possível ataque ou a uma explosão.

(Com EFE)