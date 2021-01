‘Vergonhosas’: Comissário da UE critica imagens do Brasil na pandemia

Comissário da União Europeia, o italiano Paolo Gentiloni, criticou neste sábado, 2, as imagens de aglomerações no Brasil durante a pandemia do coronavírus.

No Twitter, ele escreveu: “Tenho visto imagens vergonhosas do Brasil. Média da última semana: 36 mil casos e 700 vítimas por dia pela pandemia”.

Ho visto immagini vergognose dal #Brasile Media dell’ultima settimana: 36mila casi e 700 vittime al giorno per la pandemia. — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) January 2, 2021

Atual comissário da União Europeia, Gentiloni já foi primeiro-ministro da Itália entre dezembro de 2016 e junho de 2018. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Brasil acumula 195.725 mortes e 7.716.405 infectados.