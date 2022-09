‘Vergonha brasileira’: Projeção em prédio da ONU em NY critica Bolsonaro

Um grupo de ativistas pró-democracia fez uma intervenção no prédio das Nações Unidas em Nova York nesta terça-feira, 20, horas antes do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) discursar na abertura da 77ª Assembleia Geral. Imagens projetadas mostraram fotos de Bolsonaro legendadas com críticas como “liar” (mentiroso), “disgrace” (desgraça) e “Brazilian shame” (vergonha brasileira).

A intervenção ficou visível de longe, já que o edifício tem 39 andares e 155 metros de altura. As imagens foram projetadas de madrugada em quatro das línguas oficiais das Nações Unidas – inglês, francês, espanhol e mandarim –, além do português.

A iniciativa veio da US Network for Democracy in Brazil (Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil), que reúne acadêmicos de mais de 50 universidades americanas, ativistas e organizações da sociedade civil. Entre elas, a Coalizão Negra por Direitos e a Associação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

+ O que esperar do discurso de Bolsonaro na ONU nesta terça-feira

Bolsonaro vai passar mens de 24 horas em Nova York, menos de duas semanas das eleições presidenciais. Ele chegou à cidade pouco antes das 20h (21h de Brasília), na segunda-feira, 19.

Nesta terça, o presidente abrirá os discursos da Assembleia Geral antes de almoçar, em uma churrascaria brasileira, com apoiadores que viajaram em esquema de caravana de outras cidades americanas.

+ Viagem de Bolsonaro a Londres é mais um tiro no pé do presidente

Além da intervenção, o prédio das Nações Unidas – projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e pelo franco-suíço Le Corbusier –, deve virar campo de batalha entre bolsonaristas e ativistas pró-democracia, que devem protestar contra a visita e o discurso de Bolsonaro.

Em outras passagens de Bolsonaro por Nova York para o evento das Nações Unidas, também ocorreram intervenções com críticas ao presidente. No ano passado, um caminhão com telões o chamou de “criminoso climático”.

President Jair Bolsonaro is in NYC to attend the #UNGA . He is the only unvaccinated head of state. He is the man who dismantled the environmental protection and authorises a record destruction of the Amazon. Which side are you on? #AmazonOrBolsonaro #BolsonaroClimateCriminal pic.twitter.com/N3GKzUFRYx

— US Network for Democracy in Brazil (@democracybrazil) September 21, 2021