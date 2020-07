‘Verão dos tiroteios’ continua em Nova York: oito mortos em um dia

A onda de violência em Nova York é a pior em décadas. Entre janeiro e julho, a cidade registrou 745 tiroteios, um estonteante aumento de 73% com relação ao mesmo período de 2019. Houve ainda 229 homicídios, contra 176 no ano passado. Entre as vítimas está um bebê de um ano, morto a tiros quando homens armados atacaram um churrasco no Brooklyn em 12 de julho.

As autoridades estão sob forte pressão. Isso porque os tiroteios vêm se acumulando mesmo após anúncio de reforço na patrulha das ruas. “Quando temos um dia com 15 tiroteios fica claro que nossa estratégia não está funcionando”, disse o comissário de polícia Dermot F. Shea.

O verão violento de Nova York se repete em outras metrópoles americanas. Chicago teve 335 homicídios até julho, quase o total do registrado ao longo de todo 2019. Se a tendência se mantiver, a cidade poderá ter seu ano mais violento desde a década de 1990.