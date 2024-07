Venezuelanos vão às ruas de Caracas contra Maduro: ‘este governo vai cair’

Centenas de pessoas saíram às ruas de Caracas, capital da Venezuela, nesta segunda-feira 29, para protestar contra o resultado das eleições presidenciais que deram vitória a Nicolás Maduro com 51% dos votos.

Edmundo González, candidato da frente ampla de oposição na Venezuela, ficou com 44%.

A movimentação acontece após um dia de panelaços nas principais cidades do país contra a decisão do Conselho Nacional Eleitoral, que reconheceu o resultado do pleito.

Há no momento intensa movimentação em favelas e bairros populares da capital. Em Petare, os manifestantes entoavam gritos contra Maduro. “Este governo vai cair” e “entregue o poder agora”, entoavam os populares.

Em Catia, outro bairro popular, a população também queimou pôsteres com a imagem de Maduro, observada de perto pela tropa de choque e a Guarda Nacional.

Así está la Caracas – La Guaira

Maduro declarou que está reeleito para o terceiro mandato, devendo ficar mais seis anos no poder, de 2025 a 2031. “É irreversível”, disse.

O ditador venezuelano disse ainda que há uma tentativa de golpe de Estado em curso, de caráter “fascista e contrarrevolucionário”.

Embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira foi convidada para a proclamação de Maduro. Mas não compareceu ao evento, seguindo a postura de outros países.

O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota em que pede a publicação dos dados por mesa de votação. O Itamaraty diz ainda que esse é um passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito”.

🇻🇪 | URGENTE ¡Bajan los barrios de Caracas! Todas estas personas estarían arribando desde Petare.