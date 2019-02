Venezuelanos entram em confronto com soldados na fronteira com Brasil

Manifestantes venezuelanos entraram em confronto com as forças de segurança leais ao ditador Nicolás Maduro na fronteira com o Brasil. O conflito ocorre no limite da cidade de Pacaraima, em Roraima, com o território do país vizinho.

Bombas incendiárias foram disparadas pelos manifestantes contra um posto de controle do Exército venezuelano. As forças de segurança reagiram com bombas de gás lacrimogêneo.

O conflito teve início em território venezuelano. Os manifestantes correram em disparada para o lado brasileiro tão logo as autoridades vizinhas reprimiram a ação. Eles ainda atiraram pedras contra os soldados que bloqueiam a entrada na Venezuela.

zoom_out_map 1 /16 Manifestantes fazem barricada durante confronto com a guarda nacional em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Rodrigo Abd/AP)

zoom_out_map 2 /16 Manifestantes são vistos através de vidro quebrado de ônibus durante confronto com a guarda nacional em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Rodrigo Abd/AP)

zoom_out_map 3 /16 Homem é detido pela guarda nacional durante confronto em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Rodrigo Abd/AP)

zoom_out_map 4 /16 Manifestante apoiam companheiro atingido por gás lacrimogêneo durante confronto com a guarda nacional em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Rodrigo Abd/AP)

zoom_out_map 5 /16 Membros da guarda nacional derrubam manifestante durante protesto em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Juan Barreto/AFP)

zoom_out_map 6 /16 Venezuelanos entram em confronto com a guarda nacional durante protesto em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Juan Barreto/AFP)

zoom_out_map 7 /16 Venezuelanas exibem faixa durante protesto em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Juan Barreto/AFP)

zoom_out_map 8 /16 Membros da força de segurança venezuelana se posicionam em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Juan Barreto/AFP)

zoom_out_map 9 /16 Manifestante ajoelha em frente a força de segurança em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Andres Martinez Casares/Reuters)

zoom_out_map 10 /16 Membro da força de segurança da Venezuela aponta sua espingarda durante confronto com os manifestantes em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Andres Martinez Casares/Reuters)

zoom_out_map 11 /16 Apoiadores da oposição venezuelana exigem atravessar a fronteira entre a Colômbia e a Venezuela - 23/02/2019 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 12 /16 Manifestantes incendeiam ônibus durante confronto com as forças de segurança em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Andres Martinez Casares/Reuters)

zoom_out_map 13 /16 Manifestantes entram em confronto com as forças de segurança em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Andres Martinez Casares/Reuters)

zoom_out_map 14 /16 Manifestante se choca com arame farpado durante confronto com as forças de segurança em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Andres Martinez Casares/Reuters)

zoom_out_map 15 /16 Manifestantes queimam uniforme da milícia durante confronto com as forças de segurança em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Andres Martinez Casares/Reuters)

zoom_out_map 16/16 Manifestantes exibem uniforme de miliciano durante protesto em Ureña, Venezuela - 23/02/2019 (Rodrigo Abd/AP)

Dois caminhões carregados com ajuda humanitária foram impedidos de ingressar na Venezuela a partir do território brasileiro. Eles ficaram estacionados na fronteira durante todo o dia e foram levados para um local seguro assim que a tensão cresceu na região.

A assessoria de comunicação da prefeitura de Santa Elena de Uairén, cidade venezuelana próxima a Pacaraima, disse que quatro pessoas morreram e 25 ficaram feriadas em conflitos no município. Duas ambulâncias entraram no Brasil com feridos provenientes do município.

Também há registros de conflitos na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. Forças leais a Maduro incendiaram caminhões que tentavam ingressar no país com ajuda humanitária. Voluntários tiveram de correr para salvar caixas com comida e remédio dos veículos em chamas.