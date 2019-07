Venezuela tem apagão de 15 horas; serviço é parcialmente restabelecido

Pelo menos cinco estados da Venezuela continuam sem eletricidade nesta terça-feira, 23, desde o apagão ocorrido nesta segunda-feira 22. O governo informa que houve avanços no restabelecimento do serviço em nove regiões.

Na madrugada de hoje, a estatal Corpoelec, que controla a distribuição de energia em todo o país, informou no Twitter que o serviço estava 100% restabelecido em Caracas e de forma parcial em estados do Oeste, como Mérida, Trujillo e Barinas, assim como em Aragua, no Norte.

Pouco antes da meia-noite desta terça-feira, a Corpoelec tinha anunciado que outros cinco estados já tinham luz novamente: Nueva Esparta, Bolívar, Táchira, Lara e Anzoátegui.

Moradores de estados como Carabobo, Cojedes, Portuguesa e Falcón estão há mais de 15 horas sem eletricidade, enquanto nas redes sociais circulam informações de que outras dez regiões que ainda estão no escuro.

O governo do presidente Nicolás Maduro anunciou a suspensão de atividades trabalhistas e escolares para esta terça-feira com a justificativa de facilitar o restabelecimento do serviço e pediu à população que só saia de casa em caso de emergência.

Em Caracas, o serviço de metrô, que transporta diariamente milhares de usuários, continua suspenso “devido à falha de energia elétrica”.

Esse é o segundo apagão de grandes proporções que atinge a Venezuela em 2019. Desta vez, o blecaute teve inicio às 16h45 (horário local) e levou à escuridão pelo menos 16 dos 24 estados do país. Segundo Nicolás Maduro, a falha no sistema de energia se deve a um “ataque eletromagnético” contra a principal hidrelétrica do país.

(Com Agência EFE)