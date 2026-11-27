O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciou nesta quinta-feira, 26, que o Parlamento revogará uma lei que, na prática, torna opositores do chavismo inelegíveis pelo resto da vida.

A proposta de revogação deverá ser apresentada ao Legislativo na próxima terça-feira, 1º de dezembro. A medida é fruto de um acordo entre o governo interino de Delcy Rodríguez e representantes da oposição, que, sob a mediação dos Estados Unidos, negociam as condições para a realização de novas eleições no país.

Batizada de Lei Orgânica Simón Bolívar, a legislação foi aprovada em novembro de 2024, meses após as controversas eleições presidenciais que deram mais um mandato a Nicolás Maduro, em meio a denúncias de fraude. A norma prevê penas de 25 a 30 anos de prisão, multas de mais de US$ 1 milhão para pessoas físicas, confisco de bens e impedimento de exercer cargos públicos por até 60 anos para aqueles que, na avaliação do governo, promovam ou apoiem sanções econômicas externas contra a Venezuela.

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“Essa lei correspondeu a um momento muito específico de uma situação particular vivida pela Venezuela”, disse Rodríguez em declarações na sede do Legislativo.

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Ainda não está claro, no entanto, se a revogação beneficiará a principal líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, que retornou ao país em outubro após meses no exílio. Impedida de concorrer à Presidência em 2024 por uma decisão administrativa anterior à aprovação da lei, Machado foi substituída na corrida eleitoral pelo ex-diplomata Edmundo González Urrutia, que vive exilado na Espanha e pretende retornar à Venezuela nas próximas semanas.

Outra legislação utilizada pelo chavismo para perseguir opositores, a chamada Lei contra o Ódio, também está na mira das negociações. Rodríguez descartou, porém, sua revogação integral, defendendo uma reforma que substitua as punições de caráter penal por sanções administrativas.