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Venezuela retoma diálogo político sem a presença de María Corina Machado

Nova rodada de conversas exclui a principal voz de oposição ao governo venezuelano

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 13h52 | Atualizado em 13 nov 2026, 13h53
María Corina Machado e Delcy Rodríguez
María Corina Machado e Delcy Rodríguez (Anna Rose Layden e Jesus Varga/Getty Images)
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Venezuela retoma diálogo político sem a presença de María Corina Machado Priorize VEJA no Google

A mesa de diálogo político entre o governo interino da Venezuela e setores da oposição tem previsão de retomar os trabalhos nesta sexta-feira, 13, sem a participação da principal liderança opositora do país, María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Ela não foi convidada para as negociações, iniciadas em agosto sob o patrocínio dos Estados Unidos.

O processo ganhou novo capítulo após o retorno de Machado à Venezuela, em 25 de outubro, depois de quase um ano no exílio. Recebida por milhares de apoiadores, a opositora seguiu em uma caravana até Caracas. Apesar de permanecer fora das conversas oficiais, ela afirmou que não pretende obstruir as negociações.

Os encontros buscam estabelecer as condições para uma transição democrática no país, após a captura de Nicolás Maduro em uma operação militar americana, em janeiro, que levou a então vice-presidente Delcy Rodríguez ao comando interino do país.

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Na terceira rodada de negociações, concluída em outubro, representantes do governo e da oposição concordaram com a realização de eleições presidenciais, com apoio dos Estados Unidos, mas não estabeleceram uma data para o pleito. A chefe da delegação opositora, Dinorah Figuera, manifestou expectativa de que a votação ocorra no fim de 2027 ou no início de 2028. O acordo também prevê a revisão de leis que restringem as garantias dos partidos políticos e a participação de opositores nas eleições.

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A ausência de Machado nas conversas ocorre em meio à aproximação entre Washington e Delcy Rodríguez. Depois da captura de Maduro, o governo de Donald Trump estreitou os contatos com a presidente interina, que anteriormente integrava o alto escalão chavista. A mudança de interlocução deixou a principal liderança da oposição venezuelana à margem do processo político conduzido pelos americanos.

Machado defende a realização de eleições em 2027. Na semana passada, ela manifestou apoio ao roteiro proposto pelo Departamento de Estado americano, que prevê a renovação do Tribunal Supremo de Justiça até o fim de 2026, seguida pela formação de um novo Conselho Nacional Eleitoral (CNE). O plano também estabelece que Rodríguez declare a vacância da Presidência e convoque eleições em um prazo de seis meses.

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A renovação das duas instituições é considerada estratégica para a reorganização política do país. O Tribunal Supremo validou a reeleição de Maduro em 2024, contestada pela oposição, enquanto o CNE é responsável pela organização dos pleitos. Na ocasião, os opositores denunciaram fraude e reivindicaram a vitória de seu candidato, Edmundo González.

As negociações são conduzidas por Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional, e Dinorah Figuera, que lidera a bancada opositora que conquistou a maioria no Parlamento em 2025.

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