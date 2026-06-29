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Venezuela registra novo tremor 5 dias após terremotos que deixaram ao menos 1.450 mortos

Governo evita falar em desaparecidos, mas número pode ultrapassar 50.000, segundo ONU

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 10h46 | Atualizado em 29 jun 2026, 10h47
Edifício desabado com escombros de concreto e ferros retorcidos, com três pessoas em cima dos destroços, possivelmente equipes de resgate. Palmeiras e um prédio branco ao fundo completam a cena de destruição
Um prédio desabado é visto a partir do acampamento-base do Regimento de Treinamento e Intervenção da Segurança Civil Francesa (UIISC 7), no complexo Karting La Guaira, em Caraballeda (estado de La Guaira, Venezuela), em 27 de junho de 2026, enquanto a equipe auxilia nas operações de resgate após terremotos (MIGUEL MEDINA / POOL/AFP)
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A Venezuela registrou um novo tremor na manhã desta segunda-feira, 29, cinco dias após os dois terremotos que deixaram ao menos 1.450 mortos no país. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro foi em Caraballeda, a cerca de 30 km da capital, Caracas, e a magnitude foi de 4,6.

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“Foi bem forte”, disse à agência de notícias AFP Isamel Díaz, morador de La Guaira, a 40 km de Caracas e a área mais atingida pela tragédia de quarta-feira da semana passada. Foi o tremor mais intenso desde os terremotos de 7,2 e 7,5 graus de 24 de junho.

Segundo Jorge Rodríguez, presidente do Parlamento, não há relatos de danos adicionais em nenhuma parte do território nacional, mas o novo tremor se dá em um momento e que diminui a esperança de encontrar sobreviventes e cresce a frustração com a resposta do governo.

O balanço oficial mais recente é de 1.450 mortos, 20 a mais que no sábado, e 3.150 feridos. O governo evita falar a quantidade de desaparecidos, mas o número pode ultrapassar 50.000, segundo o chefe do Escritório de Ajuda Humanitária da Organização das Nações Unidas, Tom Fletcher. Ele afirmou ainda que considera provável que o número de mortos “aumente consideravelmente”.

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“Trata-se de uma operação de resgate extremamente completa. Há mais de 50.000 pessoas desaparecidas. Portanto, buscar sobreviventes entre os escombros é uma tarefa colossal”, disse Fletcher em entrevista à agência de notícias AFP.

O Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros — um homem e uma mulher — na tragédia que assolou o país vizinho.

Na sexta-feira, um novo terremoto de magnitude 4,9, segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, foi sentido na costa norte da Venezuela. De acordo com a agência Reuters, testemunhas afirmam que o chão também tremeu na capital Caracas e em Maracay.

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Os fortes tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5, levaram ao desabamento de dezenas de edifícios, causaram interrupções no fornecimento de energia elétrica e espalharam pânico pelo país. Imagens de drone da AFP mostram colunas de fumaça sobre os escombros, com bairros inteiros destruídos.

A janela de tempo crítica de 72 horas para resgatar sobreviventes sob os escombros terminou. Especialistas acreditam que, após o prazo, a tarefa se transforma basicamente na recuperação de cadáveres.

“Todos dizem que não há mais ninguém, mas nós (continuamos) esperando aqui. Vamos ver se ainda dá para tirar mais alguém”, declarou Eduardo Cardozo, um trabalhador rural que viajou para ajudar nos trabalhos de resgate em Tucacas, na costa, quase 200 km ao leste de Caracas.

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Socorristas de 24 países trabalham sem cessar, enquanto helicópteros e aeronaves sobrevoam a região.

La Guaira já havia sido devastada em 1999 por chuvas e deslizamentos que deixaram mais de 10 mil mortos. Jorge Rodríguez disse que 189 edifícios sofreram um colapso total e que o total de imóveis afetados é de 774.

Segundo a ONU, os terremotos podem deixar quase sete milhões de afetados e danos materiais de 6,7 bilhões de dólares (cerca de 34,6 bilhões de reais), 6% do PIB do país petrolífero.

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(Com informações de AFP)

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