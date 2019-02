Venezuela proíbe oposição de destruir registro de primárias

O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, máxima instância judicial do país, ordenou nesta terça-feira a suspensão da destruição dos registros de votação das eleições primárias da oposição, que aconteceram no último domingo. A queima dos cadernos de votação estava prevista pela Mesa da Unidade Democrática (MUD), coalizão dos partidos opositores ao presidente Hugo Chávez, como forma de garantir que eleitores que participaram do processo não pudessem ser identificados depois.

A decisão de proibir a destruição dos registros foi tomada após o pré-candidato à prefeitura da cidade de Bruzual, Rafael Velásquez, ter recorrido contra a regra que previa a incineração dos cadernos. Velázquez, derrotado nas primárias, pretendia rever o resultado com a ajuda da Justiça porque era apontado pelas pesauisas como o vencedor. Ele afirmou que o recurso foi uma iniciativa individual.

“A gestão que tive como prefeito era o necessário para competir com o candidato do governo. Tomei essa iniciativa de maneira individual, como uma medida pessoal”, afirmou em entrevista ao jornal venezuelano El Nacional.”Eu simplesmente fiz a solicitação para que não queimem os cadernos de cotação porque vou pedir uma revisão”, declarou o pré-candidato. “Não estou dizendo que há uma fraude, estou dizendo que (o resultado) não correspondeu (às pesquisas)”.

Descumprimento – A ordem para não destruir os registros das primárias da oposição venezuelana, porém, não foi cumprida no estado de Zulia. A destruição dos cadernos foi confirmada pelo governador local, Pablo Pérez, em entrevista à rádio Unión. Pré-candidato presidencial derrotado por Henrique Capriles Radonski, o escolhido para enfrentar Chávez nas eleições de 7 de outubro, Pérez pediu a Rafael Velázquez que respeite os resultados.

“Nós dissemos ao povo o que íamos fazer”, afirmou. “O povo tomou uma decisão, nós vamos respeitá-la e o que prometemos a cada um foi a destruição dos cadernos eleitorais”. Segundo o governador oposicionista, a decisão da Justiça busca “manchar um processo transparente e democrático”.