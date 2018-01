Venezuela: Maduro expressa solidariedade a Lula

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, expressou sua solidariedade ao ex-presidente Lula em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, após a decisão do TRF4 de manter a condenação e ampliar a pena do ex-líder brasileiro.

Em nome do “povo e governo venezuelano”, Maduro manifestou “sua absoluta solidariedade e respaldo”ao “companheiro Luiz Inácio Lula da Silva”. A nota também classifica a decisão judicial como “claramente política e antijurídica”.

“Resulta inaceitável e contrário aos princípios democráticos que a direita brasileira, em acordo com poderosos meios de comunicação, manipule instituições judiciais com a intenção manifesta de truncar o regresso da Revolução popular do Brasil pelas mãos de Lula”, diz o comunicado.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela expresa su absoluta solidaridad y respaldo al líder brasileño y candidato presidencial, compañero Luis Inácio Lula Da Silva, ante el proceso antijurídico que persigue inhabilitarlo e impedir su inminente elección como Presidente del Brasil pic.twitter.com/mn44eOyfif — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 25, 2018

Segundo Maduro, a condenação de Lula faz parte de um “golpe continuado contra o povo brasileiro” e de um “ataque sistemático contra a integração latino-americana e caribenha”.