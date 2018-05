Venezuela fecha a fronteira com o Brasil na véspera das eleições

O Ministério das Relações Exteriores confirmou neste sábado que a fronteira da Venezuela com o Brasil está fechada. A informação foi repassada pela embaixada brasileira em Caracas, segundo o Itamaraty. Vladimir Padrinho, ministro de Defesa venezuelano, havia anunciado na sexta-feira que as fronteiras do país permanecerão fechadas até segunda-feira por causa das eleições presidenciais, marcadas para o domingo.

Segundo Padrinho, o objetivo da medida é ampliar a segurança do eleitorado e do pleito durante o período de votação. As fronteiras foram fechadas às 21h locais de sexta (22h em Brasília) e só serão abertas às 6h locais de segunda-feira (7h em Brasília).

Essa não é a primeira vez que o governo venezuelano fecha as fronteiras no período eleitoral e, por isso, não foge do protocolo do país.

O ministro do Interior e Justiça, Néstor Reverol, informou que também serão proibidas a venda e distribuição de bebidas alcoólicas, assim como o porte de armas de fogo durante o período na Venezuela.

Além disso, estão proibidas reuniões, manifestações públicas ou concentrações de pessoas de qualquer tipo que possam afetar o normal desenvolvimento do processo eleitoral na Venezuela.

O presidente do país, Nicolás Maduro, buscará a reeleição em um pleito contestado pela comunidade internacional e pela oposição local. A principal coalizão contrária ao chavismo, a Mesa da Unidade Democrática, decidiu não participar da eleição e pediu que a população boicote a votação do domingo.

(Com EFE)