Venezuela expulsa embaixador espanhol após sanções da UE

A Venezuela declarou nesta quinta-feira o embaixador espanhol no país “persona non grata” e o expulsou do país. O anúncio foi feito dias após a União Europeia (UE) impôs sanções contra altas autoridades do governo socialista.

O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, afirmou que a medida foi causada por “contínuas agressões e repetidas interferências nas questões internas do nosso país pelo governo espanhol”.

A Venezuela já havia convocado para consulta seu embaixador em Madri, em resposta às sanções impostas pela UE. Nicolás Maduro responsabiliza o governo de Mariano Rajoy pela medida.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido declarar persona No Grata al Embajador del Reino de España, Jesús Silva Fernández, en virtud de las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos de nuestro país, por parte del Gobierno Español: pic.twitter.com/f2WbL53pOf — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 25, 2018

Caracas acusa Rajoy de ter recebido “instruções infames” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma reunião em 26 de setembro em Washington para “submeter-se aos seus projetos em relação à Venezuela, comprometendo-se a assumir a liderança da conspiração na Europa”.

No final de 2017, a Venezuela também declarou persona non grata e expulsou os embaixadores do Brasil e do Canadá.

No caso brasileiro, o governo de Maduro afirmou que a medida seria mantida “até que se restitua o fio constitucional que o governo feriu” no Brasil. O Canadá foi incluído “por sua permanente, insistente, grosseira e vulgar intromissão nos assuntos internos da Venezuela”.

(Com Reuters)